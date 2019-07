Firmy ako Apple, Nintendo či Dell sa majú čiastočne odsťahovať z Číny

Produkciu mimo Čínu presúvajú, aby sa vyhli americkým clám.

18. júl 2019 o 17:45 SITA

BRATISLAVA. Tempo, ktorým firmy presúvajú výrobu mimo Čínu, sa zrýchľuje a viac ako 50 nadnárodných spoločností od Applu cez Nintendo po Dell sa ponáhľa, aby sa vyhli americkým clám.

Konštatuje to portál cnbc.com s odvolaním sa na správu ekonomického denníka Nikkei.

Súvisiaci článok Nové clá v USA na oblečenie z Číny by mohli zavrieť obchody Čítajte

Americký výrobcovia osobných počítačov HP a Dell by mohli presunúť do 30 percent ich výroby notebookov z Číny do juhovýchodnej Ázie, uviedol denník.

Spoločnosť Apple požiadala svojich hlavných subdodávateľov, aby posúdili náklady na presun 15 až 30 percent produkcie z Číny do Indie, napísal už skôr Nikkei.

Japonská firma Nintendo sa tiež chystá presunúť časť výroby herných konzol z Číny do Vietnamu.

Nie sú to však len zahraničné firmy, kto prehodnocuje umiestnenie svojej produkcie. Niekoľko čínskych firiem zo domovskej krajiny tiež odchádza.

Napríklad čínsky nadnárodný výrobca elektroniky TCL presúva svoju produkciu televízorov do Vietnamu a čínsky výrobca pneumatík Sailun Tire premiestňuje výrobnú linku do Thajska, dodal denník Nikkei.