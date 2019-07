Začali chodiť pokuty za čiernu jazdu po diaľnici. Ako postupovať?

Elektronické diaľničné známky platia od roku 2016.

18. júl 2019 o 22:51 Marek Poracký

BRATISLAVA. Nie po mesiaci či roku, ale takmer po dvoch rokoch prišla Nikole Turčanovej pokuta za to, že v roku 2017 išla po rýchlostnej ceste R1 bez elektronickej diaľničnej známky.

Pokutu za čiernu jazdu okamžite zaplatila. Keďže to bolo v lehote do 15 dní, nestálo ju to 150 eur, ale len sto.

V posledných dňoch na sociálnych sieťach o pokutách, ktoré s oneskorením dostali, písali desiatky ľudí.

Vodiči si diaľničné známky nelepia na predné sklá áut, ale kupujú elektronicky od roku 2016.

Denník SME prináša súbor otázok a odpovedí, ako majú vodiči postupovať, keď im príde domov pokuta.

1. Prečo začali chodiť pokuty z roku 2017?

Štát upratal informačný systém, ktorý ľuďom rozposiela pokuty za čierne jazdy po diaľnici.