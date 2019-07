Školy im nenavaria, lebo majú diétu. Od štátu si môžu vypýtať peniaze

Predložiť treba posúdenie od lekára o diétnej strave.

21. júl 2019 o 17:00 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Obed im v školskej jedálni nenavaria, lebo majú špecifickú diétu. Aj deti, ktoré trpia celiakiou či rôznymi druhmi intolerancie, však majú nárok na dotáciu od štátu 1,20 eura na jedno teplé jedlo denne.

Ide o príspevok na takzvané obedy zadarmo, ktoré presadil vládny Smer. Od januára štát hradil obedy deťom v poslednom ročníku škôlky, od septembra pošle peniaze na jedlo aj pre deti v základných školách.

Ak chcú na tento príspevok dosiahnuť rodičia detí, ktoré sa nemôžu v školských jedálňach stravovať, musia o ne požiadať.

Peniaze by im škola mala posielať podľa toho, koľko dní v mesiaci strávi dieťa v škole.

Celiakia aj laktózová intolerancia

Filip si kurací perkelt alebo prívarok zahustený mliekom či smotanou dať nemôže. Zakázané má čokoľvek, čo obsahuje mlieko.

V septembri nastúpi do štvrtej triedy základnej školy a koncom minulého školského roka mu lekár diagnostikoval laktózovú intoleranciu. S čímkoľvek, čo obsahuje laktózu, si jeho telo neporadí tak, ako by malo.

Obed špeciálne pre Filipa však v základnej škole v bratislavskom Ružinove kuchárky nepripravia. V slovenských školách to nie je výnimočné.

“ Ak chcete variť v škole diétne, musíte mať osobitne vyčlenené taniere, hrnce aj pracovnú plochu, kde sa jedlo pripravuje. Málokto teda varí pre deti, ktoré majú intoleranciu na niektoré potraviny. „ Eva Horníková, riaditeľka ZŠ Karloveská v Bratislave

Riaditeľka školy v bratislavskej Karlovej Vsi Eva Horníková vysvetľuje, že pre viaceré kuchyne to môže byť problém.

"Ak chcete variť v škole diétne, musíte mať špeciálne vybavenú školskú kuchyňu. Osobitne vyčlenené taniere, hrnce aj pracovnú plochu, kde sa jedlo pripravuje. Málokto teda varí pre deti, ktoré majú vážnu intoleranciu na niektoré potraviny," opisuje.

Do školy, ktorú vedie riaditeľka Horníková, chodí šesť detí, ktoré potrebujú špeciálne pripravený obed. Stravu im nosia rodičia.

Rodičia nosili jedlo minulý školský rok aj Filipovi do školy v Ružinove. "Ja som doma navarila, doniesla som to ráno do školy, kuchárky to strčili do chladničky a na obed jedlo pripravili, zohriali," opisuje Filipova mama Martina Šnejdárková.

Bratislavčanka vraví, že je zamestnaná a nemá čas po večeroch vyvárať každý deň nové jedlo. Okrem toho má ešte mladšieho syna, ktorý nastupuje do prvej triedy a má celiakiu. Špeciálnu stravu teda bude v škole potrebovať aj on.

Mladší Matyáš nemôže mať na tanieri nič, čo obsahuje lepok. Ten je najmä v obilninách. Zakázaný má chlieb, pečivo, omáčky zahustené múkou aj trojobal na rybacom filé.

Šnejdárková teraz hľadá v Bratislave donášku z iných jedální, ktoré by pre oboch chlapcov uvarili obedy a priviezli ich do školy.

"Predpokladám, že ma to vyjde zhruba na 50 eur mesačne na jedného, čiže sto eur dohromady," počíta.

Štát jej na obedy každého chlapca prispeje sumou 1,20 eura na deň, keď sú v škole. Ak budú v škole každý pracovný deň v mesiaci, teda približne 20 dní, dostane za oboch spolu 48 eur.

Ak budú napríklad obaja dva týždne chorí, dostane polovicu tejto sumy.

"To mi určite nepokryje moje náklady, ale našťastie nie sme rodina, ktorá na to musí až tak veľmi hľadieť," hovorí Šnejdárková.

Deti s celiakiou však napríklad môžu dostať aj ďalší príspevok od štátu na celkové výdavky na stravovanie - do 39 eur mesačne. Tento príspevok však už nesúvisí s takzvanými obedmi zadarmo.

Jedlo pre celiatikov je však o poznanie drahšie. "Keď v obchode kúpim hoc aj malý bochník chleba, ktorý má len osem kúskov, zaplatím aj vyše troch eur," vysvetľuje Šnejdárková.

Ako vybaviť dotáciu

Dotáciu na obedy dostane len ten rodič, ktorý prinesie posudok od lekára, že jeho dieťa potrebuje špeciálnu stravu. Dieťa pritom musí vyšetriť špecialista, napríklad alergiológ, imunológ či gastroenterológ, nestačí potvrdenie od pediatra.

Zoznam diagnóz, ktoré školy uznávajú na to, aby mal rodič nárok na dotáciu, neexistuje. Rozhodujúce je posúdenie lekára.

Rodič však musí najskôr školu požiadať o špeciálne stravovanie pre dieťa. Formulár si pripravujú samotné školy či zriaďovatelia.

"Ak škola nie je schopná príslušnú špeciálnu stravu dieťaťu zabezpečiť, dotáciu zriaďovateľ poskytne v hotovosti priamo rodičom dieťaťa," vysvetľuje Barbora Petrová z tlačového oddelenia ministerstva práce.

Nárok na dotáciu nemajú rodičia, ak chcú dieťaťu vybaviť mimo školskej kuchyne diétnu stravu len z presvedčenia bez lekárskeho potvrdenia, napríklad vegetariánske či vegánske jedlo. Ak sa však so školskou jedálňou dohodnú a takéto jedlo kuchárky pripravia, štát ho preplatí.

Dotáciu na stravu môžu rodičom vyplatiť v hotovosti, prevodom na účet aj poštovou poukážkou. Vyplácať by sa mali za uplynulý mesiac.

Viaceré školy vyžadujú, aby rodičia požiadali o vyplácanie príspevku ešte v lete, ak chcú dostať peniaze aj za september. Napríklad v školách, ktoré zriaďuje mesto Kremnica, je termín na podanie žiadosti 10. august.