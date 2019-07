Pod bratislavským obchvatom našli azbest, potvrdil Érsek

Diaľnice v okolí hlavného mesta stavia konzorcium okolo firmy Cintra.

17. júl 2019 o 12:24 (aktualizované 17. júl 2019 o 14:32) Marek Poracký

BRATISLAVA. Posledné merania vzoriek pôdy z násypov bratislavského nultého obchvatu potvrdili výskyt nepovolených látok.

V troch vzorkách posledného testovania sa vyskytoval azbest, ktorý síce po zakopaní do zeme neohrozuje zdravie ľudí, avšak manipulácia s ním je nebezpečná a nemal byť použitý pod diaľnicou. Rezort dopravy preto podnikne kroky, aby bol všetok nepovolený materiál zo stavby odstránený a cesta spĺňala všetky kritériá určené stavebným povolením.

"Vždy som veľmi jasne a transparentne komunikoval, že všetky diaľnice musia spĺňať nielen technické, ale aj environmentálne kritériá. Preto som dal urobiť viacero testovaní napriek tomu, že koncesionár tvrdí, že je všetko v poriadku," povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.

Na Slovensku je používanie azbestu zakázané. Ide totiž o látku, ktorá je pre ľudský organizmu vysoko škodlivá. Jeho nebezpečnosť spočíva v malých rozmeroch jeho vlákien.

Obchvat Bratislavy ide o projekt D4/R7,

diaľnica D4 smeruje od Jaroviec po Raču, rýchlostná cesta R7 od Holíc po Bratislavu,

celkovo tvorí 59 km diaľnic,

stavia ho konzorcium okolo španielskej spoločnosti Cintra,

je súčasť PPP projektu,

celkovo má stáť 1,8 miliardy eur.

Keď sa mechanicky poškodí, ihličky azbestu sa dostávajú do vzduchu, kde sú schopné vznášať sa.

Vdýchnutím sa dostanú do pľúc, kde sa zabodnú do pľúcnych mechúrikov. Pri dýchaní dráždia a časom okolo nich môže vzniknúť rakovinový nádor.

Azbestové materiály a nástreky sa považujú za nebezpečný odpad. Na území Slovenska smie azbestové materiály odstraňovať iba oprávnená spoločnosť. To vydáva Úrad verejného zdravotníctva.

Odstránený azbest musí byť stabilizovaný a uskladnený na skládke s príslušným povolením.

Érsek chce okamžitú nápravu

Érsekovo ministerstvo teraz tvrdí, že urobí všetky potrebné kroky, aby v násypoch diaľnice neostal žiadny nebezpečný materiál. Staviteľ to musí urobiť za vlastné peniaze.

Ministerstvo už ho preto vyzvalo, aby okamžite odviezol všetok kontaminovaný materiál a nahradil ho nezávadným materiálom. Dalo mu termín do piatich dní, no firma žiada o predĺženie lehoty, kedže správa laboratória ministerstva dopravy má 180 strán a odpoveď firma potrebuje viac času, aby si ho podrobne preštudovala.

"Aktuálne hodnotíme výsledky skúšok, ktoré sme si objednali v laboratóriu. Ako potvrdzujú nezávislí odborníci, neexistuje žiadne bezprostredné riziko pre zdravie a životné prostredie," tvrdí staviteľ obchvatu.

Diaľničný obchvat stavia konzorcium okolo španielskej firmy Cintra. Štát si cesty D4/R7 objednal v roku 2016 ako PPP projekt. Súťaž na výstavbu a prevádzkovanie ciest vyhralo konzorcium okolo španielskej firmy Cintra.

Po dokončení ciest má štát konzorciu najbližších 30 rokov platiť 52 miliónov eur ročne, spolu takmer 1,8 miliardy eur. Bola to najnižšia ponuka v súťaži.

Podľa dostupných údajov sa problém týka relatívne krátkeho úseku diaľnice pri Jarovciach a je možné kontaminovanú zeminu odviesť a nahradiť ju kvalitnými materiálmi. Toto riešenie nemusí mať dopad ani na finálny termín otvorenia diaľnice, ak bude realizované včas.

Bratislavský obchvat tvorí rýchlostná cesta R7 od Holíc po Bratislavu a diaľnica D4 od Jaroviec po Raču. Kým rýchlostná cesta by mala byť dokončená v roku 2020, tak diaľnica v roku 2021.

Opozičné hnutie OĽaNO chce, aby ministerstvo preskúmalo všetky časti výstavby autostrád v okolí Bratislavy.

Kupovali zo "Smetného kopca" v Petržalke

Existenciu azbestu pod obchvatom priznáva aj samotný združenie firiem. Tvrdí však, že sú len na približne polkilometrovom úseku diaľnice D4. Dostal sa tam tak, že firma si kúpila odpad od koncesionára z takzvaného "Smetného kopca" v Petržalke.

Ide podľa neho o tri vzorky, ktoré mohli pochádzať z vodovodných potrubí, rozbitých brzdových platničiek z áut, azbestových betónových panelov alebo podobných častí a obsahovať azbestové vlákna.

“ Je to zo strany koncesionára nielen veľmi nezodpovedné, ale priam trestuhodné. „ Martin Bakoš, Amberg Engineering

Tento odpad nepoužila na žiadnom inom úseku bezmála 60 kilometrov dlhej D4/R7. Od koho firma odpad kúpila, spoločnosť nespresnila.

"Kúpili sme recyklovaný stavebný materiál od jediného dodávateľa v dobrej viere, že spĺňa všetky zákonné požiadavky," konštatoval Juan José Bregel, zástupca konzorcia, ktoré má na starosti výstavbu diaľnice.

Firma teraz chce podrobne zhodnotiť výsledky dvoch nezávislých laboratórií a v spolupráci s ministerstvom dopravy a ďalšími nezávislými odborníkmi urýchlene rozhodne, ako bude ďalej postupovať s nájdeným materiálom, ktorý obsahuje azbest.

"Je to zo strany koncesionára nielen veľmi nezodpovedné, ale priam trestuhodné. Na subdodávateľov by sa vyhovárať nemal, lebo za stavbu a jej kvalitu je zodpovedný on," dodáva Martin Bakoš z firmy Amberg Engineering Slovakia, ktorá na Slovensku robí stavebné dozory.

Neporiadok už našli

Aktuálne zistenia nie sú prvé, ktoré potvrdili kúsky azbestu pod stavbou obchvatu. Prvé zistenia sa objavili koncom mája tohto roka. Vtedy okrem neho sa pod obchvatom našli baryt a fenoly.

Súvisiaci článok Pod obchvatom v Bratislave našli káble či sklo. Bežné to nie je Čítajte

Okrem toho sa tam našli aj aj elektrické káble, kusy igelitu a sklo.

"To sa tam nedáva a nemôže dávať. To všetko zhnije. Je to problém, ministerstvo by malo výstavbu zastaviť, nariadiť násypy odhrabať a dať podklad nanovo," povedal v máji Juraj Čermák, bývalý investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti.

Pre podozrenia z kontaminovanej pôdy polícia urobila na výstavbe už dve razie. Prvá sa stala ešte na jeseň tohto roka, druhá v marci.

V oboch prípadoch polícia zadržala aj Michala Grebečiho, konateľa spoločnosti NDD, ktorá spravuje skládku neďaleko obce Most pri Bratislave.

Jeho firmy polícia podozrieva, že na stavbe ukladajú nebezpečný odpad, zrejme ropné produkty dokonca až k úrovni spodných vôd.

Grebeči podozrenia odmieta. Polícia prípad stále vyšetruje.

"Vykonávajú sa procesné úkony a prebieha znalecké skúmanie. Na základe jeho výsledkov policajný vyšetrovateľ rozhodne o ďalšom postupe vo veci," povedala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Lucia Mihalíková.