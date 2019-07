Slováci trávia dlhšiu dovolenku najmä v Chorvátsku a Taliansku

Približne polovica Slovákov sa vlani rozhodla pre dovolenku na Slovensku.

17. júl 2019 o 11:28 SITA

BRATISLAVA. Slováci pri dlhšej dovolenke najmä počas letných mesiacov navštevujú najčastejšie Chorvátsko. Strávia tam v priemere osem nocí, pričom za jednu minú 79 eur.

Nasleduje Taliansko s trvaním pobytu v dĺžke sedem nocí pri cene 81 eur na noc.

Na kratšie výlety idú hlavne do susednej Českej republiky, kde sa zdržia tri až štyri dni a noc stojí 48 eur.

"Približne polovica Slovákov sa vlani rozhodla pre dovolenku na Slovensku. V priemere minuli Slováci za jednu noc 43 eur a dĺžka trvania dovolenky bola v priemere tri dni," informovala v stredu analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková.

Slováci mali podiel 64 percent medzi všetkými návštevníkmi domácich ubytovacích zariadení.

Viac ľudí si môže dovoliť zahraničnú dovolenku

Slováci na krátkodobé výlety vynaložia v priemere 420 eur za viac ako štyri dni, Česi minú okolo 250 eur. Najviac za dovolenku zaplatia Švajčiari, a to 1 163 eur.

Výdavky zahŕňajú ubytovanie, stravu v reštaurácii, dopravu či nákup suvenírov.

Súvisiaci článok Airbnb zosúladil ponuku ubytovania s pravidlami EÚ. Čo to znamená? Čítajte

Podiel ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť týždňovú dovolenku mimo domova, sa podľa štatistík Eurostatu postupne znižuje.

Týždňovú dovolenku v zahraničí si vlani nemohlo dovoliť 45 percent Slovákov, pred desiatimi rokmi to bolo 65 percent.

"Súvisí to aj so zlepšujúcou sa finančnou situáciou našich domácností za posledné roky. Súčasne platí, že Slováci financujú svoje dovolenky skôr z úspor, čo je, samozrejme, najlepší spôsob. Neodporúča sa kvôli dovolenke zadlžovať a brať si, napríklad, na to spotrebný úver," uviedla Buchláková.

EÚ navštevujú najmä Američania a turisti z Ázie

Slovensko je najvyhľadávanejšou krajinou na dovolenku pre Čechov, Poliakov a Nemcov.

Vlani navštívilo 28 krajín Európskej únie najviac turistov zo Spojených štátov amerických, Švajčiarska a z ázijských krajín.

Súvisiaci článok Na chorvátskom ostrove vypukol požiar, z festivalu evakuovali 10-tisíc ľudí Čítajte

Ľudia mimo EÚ navštívili najčastejšie Španielsko, Veľkú Britániu a Francúzsko.

Obyvatelia krajín EÚ boli minulý rok na 1,3 miliardy výletoch v trvaní viac ako jeden deň. Zároveň absolvovali 145 miliónov pracovných ciest, čo je 11,5 percenta z celkového počtu turistických výletov.

Jedna z desiatich firiem v rámci únie aktuálne pôsobí práve v turistickom priemysle, pričom 2,4 milióna spoločností v tomto odvetví zamestnáva približne 12,7 milióna ľudí.