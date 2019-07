Barbora Figľušová: Za úspechom našej farmy stojí najmä tvrdá práca, zručnosti, trpezlivosť a poznanie trhu

Mladá farmárka nedávno zvíťazila v súťaži Podnikateľka Slovenska.

16. júl 2019 o 23:02 Štefánia Kačalková

Keď začala podnikať v ovocinárstve, mala iba 23 rokov. Po štyroch rokoch od založenia svojho projektu Čučoriedkovo sa stále považuje za začínajúcu podnikateľku.

Aj keď produkciu ovocia výrazne ovplyvňuje počasie, jej firme sa z roka na rok viac darí. Barbora Figľušová nedávno zvíťazila v súťaži Podnikateľka Slovenska, ktorú každoročne vyhlasuje Slovak Business Agency.

Vyhrali ste ženskú podnikateľskú súťaž. Čo to pre mladú úspešnú podnikateľku znamená?

Už nominácia odbornej poroty v kategórii Začínajúca podnikateľka bola pre mňa veľkým prekvapením a uznaním, ale aj zadosťučinením mojej práce a práce tých, ktorí pri mne stoja. Sú to moji milovaní rodičia. Oni mi umožnili zo svojej čučoriedkovej záhradky zrealizovať projekt Čučoriedkovo.

Myslím si, že za mojím víťazstvom sú okrem iného súčasné nálady spoločnosti podporiť slovenské ekologické farmárčenie. Verejnosť aj odborná porota ocenili môj príbeh podnikania na Slovensku, priamo v našej rodinnej čučoriedkovej záhradke, s ktorou som od detstva vyrastala.

V dospelosti som jej vdýchla podnikateľskú dušu. Spojila som do jedného harmonického celku ovocinárstvo, včelárstvo, biznis s dôrazom na zdravý životný štýl a ekologicky čisté hospodárenie. Porota a verejnosť ocenili môj prínos k zvýšeniu povedomia o čiernych bobuliach a ich pozitívnom vplyve na naše zdravie.

Pre celé Čučoriedkovo a moju rodinu je ocenenie veľká pocta. Pre mňa je to najmä motivácia a osobný záväzok pokračovať v pestovaní bobúľ najprirodzenejším spôsobom – bez chémie. Udržať spokojnosť našich zákazníkov kvalitou dodávaného ovocia, služieb a prístupom a byť čo najlepšou inšpiráciou pre ďalších mladých ľudí, ktorí chcú žiť a pracovať na Slovensku.

(zdroj: Archív B. Figľušovej)

Barbora Figľušová (27) Vyštudovala diplomaciu a medzinárodné vzťahy na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. K pestovaniu čučoriedok ju priviedli rodičia, ktorí prvé kríky zasadili pred šestnástimi rokmi. Od roku 2015 rozbehla oficiálny biznis s projektom Čučoriedkovo ako samostatne hospodáriaca roľníčka. Získala cenu Podnikateľka Slovenska 2018. Aktuálne si otvorila pohybové štúdio BaFit v Banskej Bystrici.

Podnikajú ženy inak ako muži?

Áno, určite je podnikanie žien iné ako to mužské. Ženy sú vnímavé na potreby okolia. Vycítia, čo v danej lokalite chýba, čo by mohli svojou aktivitou v regióne zlepšiť, aby im ich podnikateľský zámer priniesol finančný efekt, osobnú radosť a spoločenské uznanie.

Do práce vkladajú viac emócií ako muži. Muži vedia priniesť na danú problematiku iný pohľad. Sú pragmatickejší, technicky zdatnejší, čo im pomáha v rýchlejšom rozhodovaní.

Ste scestovaná a vzdelaná a mohol by vám patriť svet. Čo vás zlákalo podnikať doma?

Všetko sa to začalo v roku 2002, keď sa moji rodičia rozhodli využiť časť pôdy okolo našej chaty a zasadili prvé kríky. Hľadali druh ovocia, ktorému by vyhovovala pôda v našej lokalite a dozrievalo by postupne, čím by bol zabezpečený dostatok čerstvého ovocia počas leta a skorej jesene.

Od začiatku boli moji rodičia nadšení a zapálení za niečo nové, iné a najmä za niečo, čo v našom regióne nebolo – začali s vysádzaním čučoriedky chocholíkatej. S láskou sadili každý jeden krík a preniesli to aj na mňa. Spoločne sme sa tešili z každého zakoreneného mladého kríka a aj z prvých čiernych bobúľ. Štúdium, cestovanie, spoznávanie iných kultúr, tradícií len prispelo k intenzívnejšiemu vnímaniu vlastných koreňov a uvedomeniu si, kam patrím.

Vyrastala som v harmonickej rodine. Odmalička som najradšej trávila čas na našej chalupe, kde sa nachádza Čučoriedkovo. Región Horehronia – rodná obec Čierny Balog, mesto Brezno a Nízke Tatry – mi poskytovali možnosti aj na pohybové aktivity.

Od detstva som všetko mala na dosah. Tancovanie v detskom folklórnom súbore Malá Kýčera v Čiernom Balogu, bicyklovanie po lesných balockých cestičkách, lyžovanie na vrchu v rodnej obci, hranie golfu na golfovom ihrisku na Táľoch. To všetko bolo vo mne zakorenené a ťahalo ma to domov na Horehronie.

(zdroj: Archív B. Figľušovej)

Ako sa staráme o čučoriedku chocholíkatú Je náročná na starostlivosť a poveternostné podmienky – tie najviac ovplyvňujú úrodu. Prácu s čučoriedkami začíname od jari starostlivosťou o kríky – strihanie, ručné pretrhávanie buriny, prihnojovanie, zavážanie štiepkou – a končíme v neskorej jeseni. Samotné strihanie je náročné. Každý krík si vyžaduje dôkladnú prehliadku a odstránenie prestarnutých častí rastliny a zároveň nadbytočných výhonkov, aby nedošlo k vysileniu rastliny tzv. preplodovaním. Po strihaní nasleduje prihnojovanie – hnojíme výlučne prírodným hnojivom, čím sa líšime od konkurencie. Dbáme na hrúbku vrstvy štiepky/hrabanky okolo rastlín, čo má veľký vplyv na udržanie kyslosti pôdy a rovnomerného udržania vlahy aj počas vegetácie. Dôležité je odstraňovanie buriny počas celého vegetačného obdobia. Vzhľadom na to, že čučoriedky majú plytký koreňový systém, vytrhávanie robíme bez použitia chemických prípravkov – ručne, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Veľkou podporou a odbornou pomocou nám je Daniel Šimala, ktorý je v tejto oblasti odborník na vysokej úrovni. Čučoriedky v čerstvom stave sú veľmi obľúbené. Postupné dozrievanie ôsmich odrôd poskytuje čerstvé plody od júla do polovice septembra, ale to len za predpokladu, že nás počas sezóny neprekvapia ľadové krúpy a nálety vtáctva.

Patríte medzi tridsiatich úspešných ľudí pod tridsiatkou časopisu Forbes. Cítite sa byť taká mladá alebo podnikanie vás posunulo ďaleko od rovesníkov, ktorí ešte neriešia vážny biznis?

Som na začiatku podnikania a mnohí úspešní mladí ľudia rebríčka 30 pod 30 časopisu Forbes, ako aj ženy podnikateľky, ktoré boli nominované do súťaže Podnikateľka Slovenska, majú viac skúseností s podnikaním, s biznisom. Sú mojou inšpiráciou. Rovnako aj ja by som chcela byť inšpiráciou pre iných mladých ľudí.

Áno, cítim sa mladá. Plná energie, nadšenia, optimizmu. Moje osobnostné vlastnosti mi však pomáhajú pri riešení vážnejších problémov. Od veku iných mladých ľudí, ktorí nezačali ešte podnikať, sa odlišujem len skúsenosťami začínajúceho podnikania. Rada by som povzbudila ďalších mladých ľudí, aby si skúsili vytvoriť niečo vlastné, o čom snívajú a napĺňa ich to.

Snívali ste niekedy v detstve, že by ste rozbehli vlastné podnikanie?

Áno, snívala. V mojich snoch sa zámery vždy spájali s aktívnym pohybom a s čučoriedkami. V detstve som sa videla vo svojej zmrzlinárni, v ktorej nechýbala výborná čučoriedková zmrzlina z našich čučoriedok. Na strednej škole som sa začala pohrávať s myšlienkou vytvoriť si vlastné podnikanie.

V tom čase to bola túžba mať vlastnú lyžiarsku školu, pohybové štúdio alebo prinajlepšom golfovú akadémiu. Počas letných prázdnin som od detstva pomáhala rodičom v čučoriedkovom sade. Vtedy som ešte netušila, čo všetko mi čučoriedky okrem úrody prinesú. Cez čučoriedky sa mi plnia moje sny.