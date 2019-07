Kalavská pripúšťa demisiu, ak nepresadí reformu nemocníc

Kalavská sa stretne s Ficom.

16. júl 2019 o 14:24 (aktualizované 16. júl 2019 o 14:39) TASR

BRATISLAVA. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru) pripustila, že by zvážila demisiu, keby sa jej nepodarilo spustiť projekt stratifikácie nemocníc.

Urobila tak pred utorkovým stretnutím s predsedom strany Smer Robertom Ficom, ktorý chce, aby mu projekt podrobne vysvetlila.

"Áno, zvážila by som to," reagovala na otázku novinárov, či by uvažovala aj o demisii. Fico vyzval Kalavskú na tlačovej konferencii minulý týždeň, aby vysvetlila najväčšiu reformu slovenského zdravotníctva.

Reforma nemocníc

Téma stratifikácie nemocníc spája názory koaličných aj opozičných strán.

O nutnosti jednej z najväčších reforiem slovenského zdravotníctva hovoria ako vládne strany Most-Híd, SNS či Ministerstvo zdravotníctva na čele s Kalavskou, tak aj predstavitelia OĽaNO, SaS či nezaradení poslanci.

Predseda Smeru však uviedol, že ak by existovalo riziko, že súčasťou stratifikácie môže byť aj rušenie nemocníc, tak si rozhodnutie vyžaduje politické posúdenie.

Reforma by mala nemocnice rozdeliť do troch kategórií a určiť, aké typy zdravotných úkonov sa v nich budú vykonávať.

Kvalitnejšia starostlivosť

Pacient má byť podľa nej nasmerovaný vždy do takého zariadenia, kde mu zabezpečia dostatočnú kvalitu starostlivosti, kontrolovanú minimálnym počtom výkonov.

Zdravotné poisťovne nezazmluvnia výkony, ktoré nesplnia stanovené kritériá.

Prípadné uvoľnené kapacity v nemocniciach potom využijú na ich vyššiu špecializáciu v rámci skupín výkonov, v ktorých je nemocnica dobrá, prípadne na následnú starostlivosť.

Projekt stratifikácie nemocníc bol inšpirovaný zahraničnými konceptmi, v rámci ktorých došlo k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti.

Podľa ministerstva by mala priniesť kvalitnejšiu a bezpečnejšiu starostlivosť pre pacienta, nižší počet opakovaných operácií a hospitalizácií či zlepšenie dostupnosti nemocníc.