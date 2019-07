Nové ministerstvo zatiaľ nebude, Érsek má iné ciele

Érsek nevidí dôvod obnoviť agentúru pre cestovný ruch.

16. júl 2019 o 11:50 (aktualizované 16. júl 2019 o 12:23) SITA

BRATISLAVA. Minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd) nevidí dôvod na opätovný vznik samostatnej organizácie cestovného ruchu.

Kompetencie bývalej Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR) od začiatku roka 2017 zabezpečuje sekcia cestovného ruchu na ministerstve.

Érsek, ktorý o zrušení bývalej agentúry rozhodol, na brífingu v utorok informoval, že v súčasnosti rezort priamo poskytuje príspevky pre organizácie cestovného ruchu, predtým išli cez agentúru.

"Usporili sme určité finančné príspevky, ktoré dostávame z rozpočtu, práve preto, lebo sme to zlúčili pod jednu strechu a máme bližšie k regiónom. Regióny vedia najlepšie, kde a ako môžu peniaze využiť, aby tam turisti prišli," povedal Érsek.

"Je to aj boj medzi regiónmi. Niekto si myslí, že to bolo lepšie, ja som presvedčený, že to bol dobrý krok, čo sme spravili," uviedol minister.

Generálna riaditeľka sekcie cestovného ruchu na ministerstve dopravy a výstavby Lenka Šprochová potvrdila, že prevzali všetky aktivity bývalej SACR. "Aktivita sa neznížila, resp. nestratila sa," poznamenala.



Opätovné zriadenie agentúry pre cestovný ruch žiadajú viaceré združenia v tomto odvetví, napríklad Zväz cestovného ruchu, Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska či Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr.

Túto myšlienku presadzuje aj predseda Národnej rady a SNS Andrej Danko.

Nové ministerstvo športu a cestovného ruchu, o čom uvažuje SNS, sa podľa ministra dopravy a výstavby v tomto volebnom období už zriaďovať nebude.

"Po voľbách uvidíme, aká bude politická vôľa. Teraz si nad tým nelámem hlavu. Či bude ministerstvo športu a cestovného ruchu, neviem, mám iné ciele," odpovedal Érsek na otázku o uvedenom návrhu.

Táto otázka bude podľa neho aktuálna už pre novú vládu po najbližších parlamentných voľbách na jar 2020. "Ak sa tak rozhodne, nech sa páči," dodal Érsek.