Klesajúca a starnúca populácia podľa MMF brzdí rast strednej a juhovýchodnej Európy

Úradníci odporučili reformu vzdelávania a investície do odbornej prípravy.

15. júl 2019 o 16:26 TASR

DUBROVNÍK. Rýchlo klesajúca a starnúca populácia v krajinách strednej a juhovýchodnej Európy by mohla výrazne zabrzdiť hospodársky rast regiónu a jeho konvergenciu s vyspelejšími európskymi ekonomikami.

Uviedol to v pondelok Medzinárodný menový fond (MMF).

Starnutie a migrácia

Zástupca generálneho riaditeľa MMF Tao Zhang na konferencii v Dubrovníku predpovedal, že celkový počet obyvateľov v regióne sa zníži do roku 2050 o 12 % v dôsledku starnutia a migrácie, pričom pracovná sila pravdepodobne klesne o 25 %.

Jeho odkaz sa väčšinou týkal členov Európskej únie (EÚ) a kandidátskych krajín, ktoré boli v minulosti súčasťou komunistického bloku. V ostatných rokoch ich opustilo veľa ľudí, ktorí odišli za prácou do bohatšej západnej Európy.

"Ubúdajúca pracovná sila a nižšia produktivita starších pracovníkov spolu s väčším tlakom na verejné financie by mohli stáť tieto krajiny zhruba 1 % hrubého domáceho produktu (HDP) ročne," povedal Zhang.

Odhaduje, že príjem na obyvateľa v regióne by mal do roku 2050 stúpnuť na 60 % úrovne západnej Európy zo súčasných 52 %. "Bez aktuálneho demografického tlaku by sa úroveň príjmov v regióne mohla v rovnakom období zvýšiť na 74 % príjmov v západnej Európe," upozornil Zhang.

Fond odhaduje, že členovia EÚ v strednej a juhovýchodnej Európe dosiahnu v tomto roku ekonomický rast v pásme 2,6 až 4,6 %. Na porovnanie, výkon EÚ ako celku vzrastie o 1,4 %.

Využívanie robotov

Podľa Zhanga na zmiernenie faktorov, ktoré oslabujú rast, môžu krajiny v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe prijať politické rozhodnutia, ako napríklad najímanie ďalších zahraničných robotníkov, vytváranie stimulov na návrat kvalifikovaných pracovníkov a zlákanie väčšieho počtu žien a starších ľudí do práce.

Navrhol tiež zvýšiť využívanie robotov.

"Mnohí zamestnanci sa obávajú, že roboty nahradia ľudí. Ale v tejto oblasti sa stúpajúca automatizácia zhoduje s rastúcou zamestnanosťou," povedal Zhang.

Úradníci Medzinárodného menového fondu tiež odporučili reformu vzdelávania a investície do odbornej prípravy, aby sa zabezpečilo, že zamestnanci budú využívať výhody technológie a automatizácie.