Čínsky gigant Huawei vytvorí v Taliansku 1000 pracovných miest

V najbližších troch rokoch investuje firma v Taliansku 3,1 miliardy dolárov.

15. júl 2019 o 14:41 TASR

MILÁNO. Čínska spoločnosť Huawei Technologies oznámila, že v najbližších troch rokoch investuje v Taliansku 3,1 miliardy dolárov (2,75 miliardy eur).

Oznámil to v pondelok generálny riaditeľ talianskej divízie Huawei Thomas Miao.

Čínsky telekomunikačný gigant podľa jeho slov vyzval Rím, aby zabezpečil "transparentné, efektívne a spravodlivé" využívanie svojej siete novej generácie 5G.

Miao v pondelok na podujatí v Miláne ďalej povedal, že talianska "zlatá moc", ktorá umožňuje štátu zasahovať do súkromného sektora pri obrane národnej bezpečnosti, by sa mala rozšíriť do celej Európskej únie.

Taliansko totiž nedávno posilnilo toto opatrenie čiastočne aj pre obavy z možného zapojenia Huawei a ďalšej čínskej spoločnosti ZTE Corp do budovania sietí 5G, uviedol vládny zdroj v piatok.

Miao uviedol, že koncern Huawei v nasledujúcich troch rokoch vytvorí v krajine 1000 pracovných miest.

Potvrdil tiež, že čínska spoločnosť zruší 1000 pracovných miest v Spojených štátoch.

A ak ju USA ponechajú na čiernom zozname firiem, s ktorými nemôžu domáce spoločnosti obchodovať, má "plán B" na zabezpečenie dodávok komponentov.

Spojené štáty lobovali v Taliansku a u ďalších európskych spojencov, aby sa vyhli zariadeniam od Huawei, a tiež aby pozorne preskúmali ZTE, keďže obe by mohli predstavovať bezpečnostné riziko pre svoje kontakty na čínsku vládu. Obe spoločnosti takéto riziko výrazne odmietli.