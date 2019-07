Fico kalkuluje o politickom výtlaku stratifikácie, tvrdí Sulík

Životy občanov sú dôležitejšie, tvrdí predseda SaS.

15. júl 2019 o 12:46 (aktualizované 15. júl 2019 o 13:37) SITA

BRATISLAVA. Predseda Smeru Robert Fico kalkuluje o politickom výtlaku stratifikácie, teda reorganizovania nemocníc.

Na tlačovej besede strany Sloboda a Solidarita (SaS) to uviedol jej predseda Richard Sulík.

Reagoval tak na vyjadrenia Roberta Fica, ktorý uviedol, že sú niekedy rozhodnutia, ktoré vyžadujú politické posúdenie a ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská musí ešte tému stratifikácie vysvetliť.

"Sú však dôležitejšie veci ako politické dopady, a to životy občanov," povedal Richard Sulík.

Zbytočné úmrtia?

SaS na tlačovej besede prezentovala aj graf z poslednej správy OECD o stave zdravotníctva, ktorý sa týkal odvrátiteľných úmrtí.

Poslankyňa za SaS a tímlíderka strany pre zdravotníctvo Jana Cigániková konštatovala, že na slovenskej úrovni výdavkov neexistuje medzi vyspelými štátmi sveta krajina, ktorá by míňala viac v porovnaní so zbytočnými úmrtiami. Riešením preto podľa nej nie je míňať viac peňazí, ale reforma nemocníc. Tá má znížiť opakované operácie a hospitalizácie o polovicu, zbytočná úmrtnosť by mala klesnúť o 30 percent.



"Dá sa teda povedať, že Smer svojím nekonaním necháva každého druhého pacienta zbytočne trpieť a z desiatich pacientov zbytočne zomrú traja otcovia rodín, matky detí alebo deti samotné len preto, lebo poslanec Fico neplánuje pred voľbami riskovať svoj politický výtlak,“ dodala Cigániková.



Ak sa nezrealizuje žiadna reforma nemocníc, podľa predsedu SaS do roku 2020 - 2030 bude o pätinu viac pacientov, budú nám chýbať tisíce lekárov a ešte aj viac sestier.

Výzva pre ministerku

Jana Cigániková tiež vyzvala ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú, aby prestala s investíciami, ktoré nie sú v súlade s plánom stratifikácie. K výzve sa pridal aj Richard Sulík.

"Nech to už radšej nechá na budúcu vládu," povedal. "Takisto vyzývam poslanca Fica, aby prestal uprednostňovať politické záujmy krachujúceho Smeru pred zdravím ľudí a pred ich životmi,“ dodal.



Tímlíderka pre zdravotníctvo na tlačovej besede tiež pripomenula, čo to je stratifikácia.

"Ide o reorganizáciu zdravotníckej siete tak, aby sa špičková starostlivosť, najlepší personál a vybavenie sústredili do centier excelentnosti, pričom by sa existujúce oddelenia a nemocnice nezatvárali, len by sa menil ich účel,“ vysvetlila Jana Cigániková. Rovnako sa má sa zlepšiť aj dostupnosť urgentnej medicíny.

Ministerstvo výzvu odmietlo

Ministerstvo v reakcii výzvu SaS odmietlo. "Takéto vyjadrenia považujeme za hazardovanie so skvalitňovaním poskytovania zdravotnej starostlivosti, nakoľko tieto investície majú nesmierny veľký význam tak pre pacientov pri ich liečbe, ako aj pre lekárov, sestry a iných zdravotníckych pracovníkov na zlepšenie podmienok k ich práci," uviedlo ministerstvo.

Pripomenulo tiež, že štát aktívne prispieva na rekonštrukcie a modernizáciu zdravotníckych zariadení.

"Nemocnice majú možnosť získať financie z kapitálových výdavkov (nemocnice v pôsobnosti MZ SR) či z eurofondov," informoval rezort.

V období od roku 2017 až do 31. mája 2019 pridelilo ministerstvo zdravotníckym organizáciám vo svojej priamej pôsobnosti kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu celkovo vo výške vyše 141 miliónov eur.