Soul sa prispôsobil americkým sankciám, už druhý mesiac nedoviezol žiadnu ropu z Iránu

Južná Kórea prudko zvýšia dovoz ropy z USA, ktoré na Irán uvalili sankcie.

15. júl 2019 o 12:43 TASR

SOUL. Južná Kórea nedoviezla z Iránu minulý mesiac ani barel ropy, už druhý mesiac po sebe. Prispôsobila sa tak americkým sankciám, ktoré v plnej miere začali platiť od mája, keď USA ukončili platnosť výnimiek na dovoz iránskej ropy.

Nezrealizované nákupy za máj a jún spôsobili, že za celý 1. polrok sa dovoz iránskej ropy do 4. najväčšej ázijskej ekonomiky znížil takmer o 40 percent.

Naopak, Soul prudko zvýšil dovoz ropy z USA, ktoré na Irán uvalili sankcie.

Južná Kórea, ktorá je piatym najväčším dovozcom ropy na svete a jedným z najväčších dovozcov suroviny z Iránu, doviezla za celý 1. polrok z tejto krajiny necelých 3,9 milióna ton ropy, uviedla agentúra Reuters. To je takmer o 37 percent menej než za rovnaké obdobie minulého roka.

Znížila však aj dovoz zo Saudskej Arábie, ktorá je najväčším dodávateľom ropy do Južnej Kórey. Celkový dovoz z tejto krajiny predstavoval v júni 3,67 milióna ton, o 16,2 percenta menej ako v júni minulého roka.

Naopak, dovoz zo Spojených štátov vzrástol v júni takmer trojnásobne na 1,09 milióna ton. Okrem USA ázijská krajina zvýšila minulý mesiac aj dovoz ropy z Kazachstanu, konkrétne o 96 percent.

Za celý 1. polrok sa celkový dovoz ropy do Južnej Kórey znížil medziročne o 2 % na 72,7 milióna ton, v prípade USA bol však dovoz za 1. polrok viac než štvornásobne vyšší.

Zatiaľ čo v 1. polroku minulého roka dodali Spojené štáty do ázijskej krajiny 1,81 milióna ton ropy, za január až jún tohto roka to bolo 7,8 milióna ton. USA sa tak za 1. polrok stali 4. najväčším dodávateľom ropy do Južnej Kórey.