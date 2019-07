Reštrukturalizáciu Deutsche Bank niektorí vítajú, iným na nej nezáleží

Finančný ústav je na ceste radikálnej prestavby.

14. júl 2019 o 20:03 TASR

BERLÍN. Nemecké firmy podporujú plány reorganizácie Deutsche Bank. "Dúfame, že reštrukturalizáciou Deutsche Bank znovu získa dôveru zákazníkov," uviedol pre denník Welt am Sonntag prezident spolkového združenia pre veľkoobchod, zahraničný obchod a služby (BGA) Holger Bingmann. Pre veľkoobchod a zahraničný obchod by bolo výhodné, keby sa mohli vrátiť do jedného domáceho ústavu, ktorý pozná zvláštnosti trhu najlepšie.

Silnú orientáciu na firemných zákazníkov Deutsche Bank ocenil aj hlavný konateľ Spolkového združenia nemeckého priemyslu Joachim Lang. Dodal, že nemecké strojárske firmy potrebujú výkonnú nemeckú banku, ktorá bude podporovať ich zahraničné obchody.

Jednotliví stredne veľkí podnikatelia však zdôraznili, že nie sú odkázaní len na služby Deutsche Bank. "Deutsche Bank prišla v posledných rokoch o svoju povesť," povedal predseda vedenia výrobcov elektrických motorov Stefan Brandl.

Finančný šéf chemického podniku Uzin Utz Heinz Leibundgut upozornil na silnú konkurenciu v sektore. "Je dosť iných bánk, ktoré sa vyprofilovali ako ústavy pre podnikateľov a aj tak konajú," uviedol.

Najväčší nemecký finančný ústav sa od apríla 2018 vydal pod vedením svojho šéfa Christiana Sewinga na cestu radikálnej prestavby. Okrem iného sa chce stiahnuť z obchodov s akciami. Do konca roku 2022 chce prepustiť z 91-tisíc svojich pracovníkov približne 18-tisíc.