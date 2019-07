Mitrík: NKÚ nemôže nahrádzať kontrolu na nižších stupňoch

Úrad musí podľa Mitríka preverovať strategické ciele štátu, kľúčové procesy, nosné oblasti verejných politík.

BRATISLAVA. Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) podľa jeho predsedu Karola Mitríka nemôže suplovať kontrolu na nižších stupňoch, teda vládny audit, odbor kontroly, či kontrolórov v samospráve.

Ako upozornil šéf národnej autority v oblasti kontroly využívania verejných financií, na to totiž nebude mať nikdy personálne kapacity.

"Najvyššia kontrolná inštitúcia musí preverovať strategické ciele štátu, kľúčové procesy, nosné oblasti verejných politík, kde sa točí značný objem peňazí. Na to, aby bolo naplnené kľúčové poslanie nášho úradu, je nás dosť, máme primeraný počet ľudí, odborníkov pre výkon nielen tradičnej finančnej kontroly, ale aj prierezových výkonnostných auditov," povedal Mitrík pre agentúru SITA.

Ľudia v teréne

Priamo v teréne je podľa predsedu NKÚ v súčasnosti bezmála 250 kontrolórov, pričom kontrolu robia vždy minimálne dvaja.

Pri príprave plánu kontrolnej činnosti, pri mapovaní rizík navyše pomáha analytická jednotka, ktorá by onedlho mala mať šestnásť kmeňových zamestnancov.

Úrad má limitovaný počet 319 kontrolórov, no tento strop nie je naplnený, keďže podiel žien medzi zamestnancami je vyše 60 percent a viaceré z nich sú na materskej dovolenke.



"Keď mal úrad ešte v nedávnej minulosti postavený plán kontrol prioritne na oblasť účtovníctva, rozpočtovníctva či na nakladanie s majetkom, bolo to relatívne jednoduché, ale aj monotónne. Zameranie úradu som však v ostatných rokoch preklopil spolu s mojimi kolegami na hodnotenie verejných politík a na kontrolu kľúčových, strategických oblastí verejného života," priblížil Mitrík.

A na takúto zmenu, na nové nastavenie bola podľa neho potrebná aj odborná a personálna príprava.



Aktuálny počet kontrolórov NKÚ bude podľa jeho šéfa stačiť, ak každý verejný činiteľ, generálny riaditeľ, či vedúci organizačnej jednotky v každej z verejných inštitúcií bude mať na mysli, že kontrola je kľúčový prvok profesionálneho riadenia.

Nemôžu nahradiť iné kontroly

Národná inštitúcia pri akomkoľvek počte zamestnancov totiž nemôže nahrádzať iné úrovne kontroly.

"Pri sedemnásťtisíc subjektoch, ktoré môže NKÚ kontrolovať, je to tiež nepredstaviteľné. Ideme tam, kde sú významné riziká, vyberáme si kľúčové verejné politiky a tak, ako celý vyspelý svet sa uberá výkonnostnou kontrolou, tým istým smerom kráčame aj my," poznamenal predseda NKÚ.



"Máme povinnosť dávať odpovede na otázky súvisiace s prínosom realizovaných politík pre udržateľný rozvoj našej spoločnosti, ale aj pre samotného občana," povedal Mitrík. Bývalý primátor Spišskej Novej Vsi, či exriaditeľ SIS je na čele NKÚ od mája 2015, keď ho poslanci parlamentu zvolili na sedem rokov.



Šéf NKÚ uviedol, že nahlas hovoria o napĺňaní verejných politík, či sa efektívne, hospodárne a účinne využívajú verejné prostriedky. Ako príklad zmeny nastavenia úradu spomenul nákup CT prístroja.

"Nemocnica na jeho obstaranie mala v rozpočte peniaze, pri zakúpení bol dodržaný zákon, ale otázkou je, či daná nemocnica takýto prístroj vôbec potrebovala, či ho vie využiť. Aký prínos môžu pocítiť pacienti, a či nebolo lepšie kúpiť prístroj o 50 percent lacnejší, s menším počtom funkcionalít," vysvetlil Mitrík s tým, že z pohľadu poslania danej nemocnice je to úplne postačujúce.

Pozerajú sa teda nielen na to, či kúpa v sebe zohľadnila ceny, hospodárnosť či transparentnosť, ale či má aj pridanú hodnotu, ktorou je účelnosť.

Plán kontrol

Plán kontrolnej činnosti pre rok 2020 začali pripravovať už v januári tohto roka. Kolégium úradu v pondelok 15. júla prerokuje 24 kontrolných akcií v budúcom roku.

"Tie sú rozpracované a do nich určite pôjdeme. Do konca októbra majú kontrolóri čas na to, aby ich rozpracovali do projektu, do samých detailov," načrtol predseda úradu budúcoročný plán.

"Čiže príprava je veľmi náročná a kontrola musí byť proces plánovaný, nie náhodný. Na rozdiel od polície my nemáme zásahovú jednotku, na kontrolu sa musíme pripraviť. Kontrola je cieľavedomá činnosť, dopredu upozorníme kontrolované subjekty, že k ním prídeme," uviedol Mitrík.

Už týmto krokom podľa neho vyvolávajú pozornosť a dotknutá strana sa môže na kontrolu pripraviť.

"Keď ideme na kontrolu zameranú na tri, či päť rokov dozadu, stopy sa dajú veľmi ťažko pozametať a veci sa dajú ťažko napraviť," dodal pre agentúru SITA predseda NKÚ Karol Mitrík.