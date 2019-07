Most podporuje reformu nemocníc, je o nej ochotný rokovať v koalícii

Fico vyzval Kalavskú, aby vysvetlila projekt stratifikácie nemocníc.

12. júl 2019 o 16:37 SITA

BRATISLAVA. Poslanecký klub Most-Híd podporuje stratifikáciu nemocníc, je o nej ochotný rokovať v koalícii aj v parlamente. Most-Híd to uviedol vo svojom stanovisku.

"Našou snahou je poskytnúť kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. Stratifikácia je presne o tom, preto by sme ju mali odštartovať čím skôr," konštatoval predseda poslaneckého klubu Mostu-Híd a podpredseda parlamentného výboru pre zdravotníctvo Tibor Bastrnák.

Predseda strany Smer-SD Robert Fico tento týždeň vyzval ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú, aby vysvetlila projekt stratifikácie nemocníc.

Most reformu podporuje

Most-Híd stratifikáciu považuje za projekt, ktorý v reformnom procese slovenského zdravotníctva má svoje opodstatnenie, musí však prebehnúť organizovane, premyslene a dôsledne.

"Strategický materiál, ktorý ministerka zdravotníctva predložila, je výsledkom dôkladnej analýzy. Vznikla po dlhých diskusiách so skúsenými odborníkmi v oblasti zdravotníctva, vyjadrovali sa k nemu aj predstavitelia zdravotných poisťovní. Šéfka rezortu stratifikáciu nemocníc podľa pôvodného plánu chcela odštartovať začiatkom nasledujúceho roka. Tento termín zatiaľ ohrozený nie je, ale ak vláde a ministerstvu nechceme zatarasiť cestu, tejto téme by sme sa mali venovať čo najskôr. Most-Híd je pripravený o nej rokovať," uvádza sa v stanovisku Mostu-Híd.



Bastrnák si myslí, že stratifikácia je proces, ktorý má niekoľko dôležitých atribútov, ako sú transparentnosť, spravodlivosť, kvalitnejšie služby a bezpečnosť pacienta.

"Keď hovorím o spravodlivosti, mám na mysli to, že stratifikácia nemocniciam ponúka rovnaké šance. Štartovacia čiara je pre všetky nemocnice rovnaká, a čo je najdôležitejšie, že každá nemocnica sa konečne bude môcť venovať tomu, tým úkonom, ktorým rozumie, a ktoré dokáže vykonať čo najkvalitnejšie. V tom spočíva spomínaná väčšia kvalita a bezpečnosť," uviedol.

Tibor Bastrnák vyzdvihol aj to, že samotná špecializácia prebehne postupne. Zdravotné zariadenia budú mať k dispozícii dostatočné dlhé prechodné obdobie na prípravu.

Ide o naozaj dlhý proces, ktorý by sa mal odštartovať čo najskôr, podľa pôvodného časového harmonogramu rezortu a vlády.

Fico žiada Kalavskú o vysvetlenie

Predseda strany Smer - SD Robert Fico tento týždeň apeloval na ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú, aby vysvetlila projekt stratifikácie nemocníc.

"Ja vyzývam touto cestou pani ministerku, nech príde a povie, o čom to všetko jednoducho je,“ povedal v utorok na tlačovej besede. Ako ďalej informoval, o téme premeny nemocníc chce vedieť viac.

"Nehovorili sme o tom ani na Smere, ani na koaličnej rade. Bez tohto sa, bohužiaľ, nemôže nič diať," upozornil.

Podľa neho nemôže prísť zákon do parlamentu bez toho, aby koaliční partneri, a najmä strana, ktorá to cez svojho ministra predkladá, nevedela, aké sú dôsledky takéhoto rozhodnutia.



Ministerstvo zdravotníctva (MZ) v reakcii uviedlo, že Kalavská je spolu so svojím tímom pripravená projekt stratifikácie odprezentovať a vysvetliť všetky podrobnosti Robertovi Ficovi.

"Obe kancelárie si už dohodli termín na stretnutie. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská je pripravená reformu do detailov vysvetliť," oznámilo vtedy ministerstvo.

Stratifikácia má podľa MZ pacientom priniesť kvalitnú, bezpečnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť a zvýšiť efektivitu vynakladaných zdrojov na ústavnú zdravotnú starostlivosť.