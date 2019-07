Firma Kapsch sa nechce vzdať výberu cestného mýta v Česku

Český antimonopolný úrad musí znovu rozhodnúť o mýte.

12. júl 2019 o 16:32 TASR

PRAHA. Český antimonopolný úrad musí znovu rozhodnúť o mýte. Nariadil to Krajský súd v Brne, na ktorý sa obrátila spoločnosť Kapsch.

Tá by mala na začiatku decembra prísť o zmluvu so štátom. Po nej by malo výber mýta prevziať konzorcium CzechToll a SkyToll.

Kapsch však očakáva, že teraz Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže (ÚOHS) uzatvorenú zmluvu označí za neplatnú.

Úrad a ministerstvo dopravy sú odhodlaní pre rozsudok súdu podať kasačnú sťažnosť na Najvyšší správny súd.

Všetko sa komplikuje

Ako informoval portál českého televízneho kanálu ČT24.cz, necelý polrok pred očakávaným termínom výmeny prevádzkovateľov mýtneho systému sa všetko opäť komplikuje. Spoločnosť Kapsch dosiahla úspech na súde.

ÚOHS posudzoval spôsob uzatvorenia zmluvy, Kapsch tvrdí, že k tomu došlo, aj keď to zakazovalo predbežné opatrenie. Úrad to odmietol. Prvostupňové rozhodnutie ÚOHS potvrdil tiež jeho predseda Petr Rafaj.

Súd dal firme Kapsch za pravdu. ÚOHS sa podľa neho nezaoberal všetkými námietkami, ktoré firma uviedla, a venoval sa len niektorým z nich.

Podľa právneho zástupcu CzechToll a SkyToll Roberta Klenka sa Kapsch usiluje akýmkoľvek spôsobom znemožniť objednávacie konanie.

"Konzorcium CzechToll a SkyToll hľadá v tomto konaní ochranu svojich oprávnených záujmov pred nečestným a protiprávnym konaním žalobcu," uviedol Klenko v súdnej sieni.

Podajú sťažnosť

ÚOHS potom oznámil, že podá proti verdiktu kasačnú sťažnosť na Najvyšší správny súd: "Rozhodnutie je podľa názoru ÚOHS v rozpore s predchádzajúcim rozsudkom Krajského súdu v Brne z mája tohto roka."

Elektronické mýto pre vozidlá nad 3,5 tony sa v Česku vyberá od roku 2007. Mýtne brány sa postupne objavili na viac ako 1400 kilometroch diaľnic a vybraných úsekoch ciest prvej triedy.

Náklady na ich prevádzku dosahujú ročne takmer 1,5 miliardy Kč (58,9 milióna eur). Od začiatku decembra by sa malo mýto vyberať satelitným systémom bez brán.

(1 EUR = 25,458 CZK)