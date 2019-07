Smolinský: Konfederácia odborových zväzov uviazla v 90. rokoch

Udržanie zamestnanosti, vyššie platy a ďalšie sociálne opatrenia. Na takýchto bodoch sa dohodlo vedenie bratislavského závodu Volkswagen s vedením Moderných odborov v novej kolektívnej zmluve.

Tie pred dvoma rokmi vo fabrike zorganizovali týždenný štrajk, ktorý zastavil výrobu v celom závode. Bolo to vôbec po prvý raz, keď sa v tak veľkej súkromnej fabrike štrajkovalo.

"Ak máme normálneho sociálneho partnera, vieme sa dohodnúť na dobrých veciach," hodnotí pre SME predseda Moderných odborov ZOROSLAV SMOLINSKÝ.

Šéf Smeru Robert Fico sa nedávno postavil na tlačovku s prezidentom Konfederácie odborových zväzov Mariánom Magdoškom. Prizval ich, aby im Konfederácia pomohla pripraviť volebný program. Je to vhodná forma spolupráce?

Je to smiešne, hoci sme na to z historického hľadiska zvyknutí. Aj preto odbory na Slovensku vyzerajú tak, ako vyzerajú. Táto situácia však už dlho nepotrvá. Odbory musia vedieť rokovať so všetkými stranami a každým politikom, ak chcú presadiť svoje záujmy. Nemôžu sa spoliehať len na jednu stranu. Smer slabne a ani OZ Kovo nie je najsilnejšie. Spojenie je preto jediná šanca a možnosť, ako sa udržať v hre.

V mnohých firmách dnes odbory nie sú a ak aj sú, nie je v nich veľa zamestnancov. Akoby sa hanbili byť v nich. Ako vidíte úlohu odborov v spoločnosti?

Nedivím sa tomu. Vidíme sami, akú robotu urobili odbory na republikovej úrovni. Nie je tam žiaden posun. Konfederácia odborových zväzov ostala visieť v 90. rokoch. Nie sme však jediní, ktorí chcú niečo zmeniť. Pozrite si nové policajné odbory, nové školské odbory, zdravotné sestry, či učiteľov. Vo všetkých odboroch sa prebúdzajú nové sily. Úloha odborov v spoločnosti je obrovská. Ľudia by mali byť hrdí na to, že sú v odboroch.

Konfederáciu ako aj OZ Kovo, na čele ktorého stojí Emil Machyna, počuť. Prečo nie aj vás?

Robíme svoju prácu, sme skromnejší a záleží nám na našich zamestnancoch. Mali sme v minulosti tendenciu pomáhať v rámci sociálnej politiky po celom Slovensku. Vidieť však, že ak bude vládnuť Smer, nemáme šancu. Počkáme si preto na správnu príležitosť, keď nás nová vláda osloví. Nepotrebujeme s nikým bojovať.