Úrad vlády podal žalobu na Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie udelil úradu vlády pokutu.

12. júl 2019 o 12:53 SITA

BRATISLAVA. Úrad vlády SR podal v piatok na Krajský súd v Bratislave správnu žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie o udelení pokuty vo výške 17-tisíc eur za zákazku na informačný systém ITMS2014+ pri využívaní eurofondov z roku 2016.

"Úrad vlády SR má za to, že obe rozhodnutia ÚVO sú nesprávne. ÚVO nedostatočne zistil skutkový stav, hoci mu to vyplýva priamo zo Správneho poriadku, a napadnuté rozhodnutia boli vydané predčasne," informoval tlačový odbor úradu vlády.



Úrad pre verejné obstarávanie si podľa úradu vlády nezadovážil dostatok skutkových podkladov, ktoré by spôsobom vylučujúcim akékoľvek pochybnosti preukazovali, že úrad vlády sa dopustil skutku, ktorým mal porušiť svoje povinnosti vyplývajúce mu zo zákona o verejnom obstarávaní.

"Tvrdenia Úradu vlády SR sú významne podporené aj nezávislým znaleckým posudkom vypracovaným Znaleckým ústavom v odbore elektrotechnika, ktorý Úrad vlády SR predložil súdu spolu so žalobou," dodal úrad vlády.



Úrad udelil úradu vlády pokutu na základe rozhodnutia v druhom stupni z 13. mája 2019 v prípade spomínanej zákazky.

Úrad vlády podľa ÚVO pri zadávaní zákazky "Úprava existujúcich a rozširovanie nových funkcionalít ITMS2014+ a poskytnutie servisných služieb a služieb aplikačného rozvoja" postupoval v rozpore s princípmi nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov a rovnakého zaobchádzania.



"Spôsobom stanovenia podkritérií kritéria č. 2 na vyhodnotenie ponúk (Efektívnosť prevádzkových nákladov) a poskytnutým rozsahom informácií potrebných na vypracovanie ponuky došlo k neprimeranému zvýhodneniu hospodárskych subjektov, ktoré boli dodávateľmi služieb súvisiacich s predmetom zákazky v minulosti a zároveň k znevýhodneniu ostatných uchádzačov alebo záujemcov. A medzi týmto porušením a výberom záujemcov alebo uchádzačov je priama príčinná súvislosť," vyplýva z rozhodnutia ÚVO.



Úrad vlády vyhlásil uvedenú zákazku v novembri 2015, predpokladaná cena služieb na štyri roky bola 10,2 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Po vyhodnotení dvoch prijatých ponúk na základe troch kritérií a piatich podkritérií týkajúcich sa nákladov zákazku v máji 2016 zadal skupine spoločností Atos IT Solutions and Services, s. r. o., AXON PRO, s. r. o., a JUMP soft, a. s. so sídlom v Bratislave za 9,85 mil. eur bez DPH. Úrad vlády financuje zákazku aj z prostriedkov Európskej únie cez Operačný program Technická pomoc 2014 - 2020.