Ústav pre kontrolu liečiv stiahol z trhu liek Adrenalin Bradex

Dôvodom je nesúlad so špecifikáciou v parametri farba injekčného roztoku.

12. júl 2019 o 11:08 SITA

BRATISLAVA. Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) stiahol liek Adrenalin Bradex z trhu. "Dôvodom stiahnutia je nesúlad so špecifikáciou v parametri farba injekčného roztoku," zdôvodnil ŠÚKL na svojej stránke.

Ide o injekčný roztok s číslom šarže 1802389. Táto šarža sa sťahuje z úrovne distribučných spoločností, lekární aj zdravotníckych zariadení.



Adrenalín patrí do skupiny liekov nazývaných adrenergné a dopaminergné látky.

Adrenalin Bradex sa používa v život ohrozujúcich prípadoch, ako sú závažné alergické reakcie alebo zastavenie činnosti srdca. Liek podáva vyškolený zdravotnícky pracovník do svalu, vnútra kosti alebo do žily. Je určený len na núdzové použitie. V súlade so súhrnom charakteristických vlastností lieku je potrebné roztok pred podaním vizuálne skontrolovať a v prípade zmeny farby sa nesmie použiť.



"Dostupnosť liečby pre pacientov týmto rozhodnutím dotknutá nie je," uzavrel Štátny ústav pre kontrolu liečiv.