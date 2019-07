Netušila, že môže mať státisícové ročné obraty. Prírodnú kozmetiku začala vyrábať ako hobby

V začiatkoch mala malú výrobňu, ktorú časom musela vymeniť za trojnásobne väčšiu.

11. júl 2019 o 23:17 Štefánia Kačalková

Kozmetiku začala vyrábať ako hobby popri doktorandskom štúdiu chémie. V začiatkoch mala malú výrobňu, ktorú časom musela vymeniť za trojnásobne väčšiu, keďže záujem o jej produkty sa neustále zvyšoval.

V súčasnosti sa Martina Dudová z Humenného venuje okrem vývoja a výroby kozmetiky pod vlastnou značkou Navia aj vývoju novej značky Solution, ktorá je inovatívna v spôsobe výroby za studena.

Hoci tradične podnikanie zakladá skôr muž a žena mu pomáha, v rodine Dudovcov je to inak. Manžel Matúš sa k podnikaniu svojej manželky Martiny pridal, až keď firma začala rásť.

(zdroj: Archív M. Dudovej)

„Žena, ktorá si chce založiť rodinu, musí prejsť náročným obdobím tehotenstva, pôrodu a venovať sa starostlivosti o bábätko. Ešte oveľa ťažšie je toto všetko skĺbiť dokopy aj s podnikaním,“ vysvetľuje M. Dudová.

Mladý inovatívny podnikateľ 2019 Súťaž už 13 rokov organizuje mimovládna organizácia Junior Chamber International – Slovakia v spolupráci so Združením podnikateľov Slovenska a inšpiratívnym magazínom Profit. Cieľom je predstaviť širokej verejnosti mladých kreatívnych a inovatívnych podnikateľov, ktorí sú úspešní vo svojom odvetví podnikania. Junior Chamber International – Slovakia je oficiálnou pobočkou Junior Chamber International, ktorá má zastúpenie v 115 krajinách sveta s počtom vyše 200-tisíc členov. Spoločnosť je medzinárodnou organizáciou mladých lídrov a podnikateľov.

Žena v podnikaní

Podľa nej má každé podnikanie výhody aj nevýhody. „Za nevýhodu možno považovať to, že podnikateľ nemá stanovený pevný pracovný čas a podnikanie sa nedá úplne oddeliť od osobného života tak, ako keď si odpracujete osem hodín a idete domov. Podnikateľ musí so svojou firmou žiť,“ s úsmevom vysvetľuje mladá žena.

Pre ňu ako matku a podnikateľku to bolo výhodné. Vedela si čas zadeliť tak, ako to okolnosti vyžadovali. „Síce to boli neskoré nočné hodiny alebo niekedy aj celé noci strávené prácou, ale ak človek robí svoju prácu naozaj rád, nevníma to negatívne. Podnikanie dáva ženám viac slobody ako klasická práca. Môžu robiť to, čo ich baví, no zároveň si vedia rozvrhnúť čas tak, aby sa mohli venovať aj rodine a domácnosti,“ opisuje M. Dudová benefity podnikania pre ženy.

(zdroj: Archív M. Dudovej)

Za necelých päť rokov od založenia svojej firmy získala už druhé ocenenie. Aktuálne Cenu Profitu za najinšpiratívnejší podnikateľský príbeh v súťaži Mladý inovatívny podnikateľ, ktorú organizuje Junior Chamber International – Slovakia.