Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo ukázala viacero nedostatkov

Ak chce poľnohospodárstvo dosahovať lepšie výsledky, musí prijať viaceré opatrenia.

11. júl 2019 o 15:45 SITA

BRATISLAVA. Ak chce slovenské pôdohospodárstvo dosiahnuť lepšie výsledky, malo by prijať opatrenia v oblasti sceľovania pôdy a zaviesť nástroje na riadenie rizík či lepšie využívanie finančných nástrojov.

Vyplýva to zo záverečnej správy revízie výdavkov na pôdohospodárstvo, na ktorej viac ako rok pracovali spoločne analytici Inštitútu pôdohospodárskej politiky (IPP) MPRV SR a Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) MF SR.

O záveroch správy informovali na tlačovej konferencii.

Lepšie výsledky

Slovensko dáva na pôdohospodárstvo a regionálny rozvoj 1,2 % hrubého domáceho produktu HDP, čo predstavuje 1,1 mld. eur. SR dáva viac ako je priemer EÚ a preto si podľa zverejnenej správy od IPP a ÚHP zaslúži lepšie výsledky. Pomôcť ich dosiahnuť by mali spomínané opatrenia.

"V roku 2019 dostalo slovenské pôdohospodárstve jednorazovo o 80 mil. eur viac zo štátneho rozpočtu. Celkovo smerovalo do tejto oblasti 1,1 mld. eur. Navýšenie prostriedkov by malo ísť ruka v ruke so zlepšením jeho výsledkov, najmä produktivity, ktorá v medzinárodnom porovnaní výrazne zaostáva. Dôvodom je orientácia na monokultúry s nízkou pridanou hodnotou namiesto pestovania ovocia a zeleniny alebo živočíšnej výroby," uviedli v správe hodnotitelia z IPP a ÚHS.



Väčšina podpory sa podľa správy poskytuje poľnohospodárom vo forme priamych platieb oddelených od produkcie, ktoré majú minimálny vplyv na rast poľnohospodárskej produkcie.

Produkcia stagnuje

"Poľnohospodárska produkcia preto dlhodobo stagnuje a zhoršuje sa jej štruktúra. V SR je aj najväčšia koncentrácia priamych platieb v celej EÚ. Až 94 % priamych platieb dostáva pätina najväčších fariem. SR by preto v novom programovacom období Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ mala klásť dôraz na efektívne fungujúci program rozvoja vidieka, ktorý umožňuje financovať konkrétne prioritné ciele," dodali hodnotitelia.

„Navýšenie spolufinancovania Programu rozvoja vidieka zo štátneho rozpočtu v porovnaní so súčasným programovým obdobím je systémový krok a žiada to aj návrh novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorý predložila Európska komisia,” reagovala na správu ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná.



„Posilnenie rozpočtu na rozvoj vidieka na úkor priamych platieb, na rozdiel od minulého programovacieho obdobia, umožní vo väčšom rozsahu investovať z európskych zdrojov najmä do sceľovania pôdy, zlepšovania vidieckej infraštruktúry a služieb, nástrojov na riadenie rizík, obnovy hydromelioračných zariadení, podpory mladých farmárov a environmentálnych cieľov,“ vysvetlil Ján Pokrivčák z Inštitútu pôdohospodárskej politiky.

Významným krokom k zefektívneniu pôdohospodárstva a potravinárstva bude podľa správy aj nahradenie investičných grantov finančnými nástrojmi.

„Rozdrobenosť vlastníctva pôdy, keď jednu parcelu vlastní v priemere až 12 osôb znefunkčňuje trh s pôdou,“ dodal Andrej Svorenčík z IPP.

Nástroje na riadenie rizík

Program rozvoja vidieka by mal pokryť aj náklady na nové nástroje zamerané na riadenie rizík.

Napriek tomu, že farmári každoročne čelia prírodným extrémom a nepriaznivým podmienkam, podiel komerčného poistenia je u nich podľa správy nízky.

„Pomôcť by malo vytvorenie nástroja na poistenie rizík pre poľnohospodárov, čím sa zároveň zlepší predvídateľnosť výdavkov na pôdohospodárstvo v štátnom rozpočte,“ dodal riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze Štefan Kišš.



MPRV SR a jeho podriadené organizácie charakterizuje podľa správy vysoká zamestnanosť. IPP vidí priestor na zefektívnenie jeho fungovania.

"Z revízie vyplýva, že optimalizáciou podporných a prierezových činností a nákupov služieb by mohli ministerstvo a jeho podriadené organizácie ročne ušetriť až 4,6 milióna eur. Zmeny čakajú aj ďalšie podriadené organizácie a štátne podniky," uzavreli v správe hodnotitelia.