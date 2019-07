Šéf Fedu neodíde ani na priamu výzvu prezidenta Trumpa

Trump už niekoľkokrát otvorene zaútočil na Powella.

10. júl 2019 o 19:37 TASR

WASHINGTON. Prezident americkej centrálnej banky Jerome Powell nemieni odstúpiť zo svojho postu napriek zvyšujúcemu sa tlaku voči svojej osobe zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Ako uviedol, z vedenia banky neodíde ani vtedy, ak by ho na to Trump priamo vyzval.

"Moja odpoveď znie nie," reagoval Powell na otázku Maxine Watersovej, ktorá predsedá Výboru Snemovne reprezentantov pre finančné služby, či by "sa zbalil a odišiel," ak by to od neho Trump žiadal.

"Zo zákona mám mandát na štyri roky a ja si svoje povinnosti mienim splniť," povedal Powell.

Trump už niekoľkokrát otvorene zaútočil na Powella a centrálnu banku za zvýšenie úrokových sadzieb. Fed ich vlani zvýšil celkovo štyrikrát, naposledy v decembri.

Trump označil banku za hrozbu pre americkú ekonomiku, ktorá, ako tvrdí, nemôže práve pre menovú politiku Fedu rýchlejšie rásť.