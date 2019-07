Brusel prognózuje Slovensku postupné spomaľovanie hospodárskeho rastu

Slovenský hospodársky rast bude postupne zvoľňovať svoju dynamiku.

10. júl 2019 o 15:04 SITA

BRATISLAVA. Slovenský hospodársky rast bude postupne zvoľňovať svoju dynamiku. Konštatovala to Európska komisia vo svojej aktuálnej letnej makroekonomickej prognóze.

Podľa nej rast hrubého domáceho produktu Slovenska zoslabne z vlaňajších 4,1 % na tohtoročných 3,6 % a v budúcom roku na 3,3 %.

Silný domáci dopyt

K rastu bude naďalej podľa Bruselu prispievať silný domáci dopyt, ktorý by však mal rovnako oproti roku 2018 spomaliť.



„Aj keď rast súkromnej spotreby zostane kľúčovým faktorom celkového rastu, v porovnaní s vlaňajškom by mal v rokoch 2019 a 2020 mierne spomaliť, keďže očakávané zvoľnenie rastu zamestnanosti môže ovplyvniť inak silný rast disponibilných príjmov domácností,“ uviedla v prognóze Európska komisia.



Zároveň konštatovala, že v prvom štvrťroku slovenskú ekonomiku potiahli čisté exporty.

„Napriek stúpajúcim obavám o vývoj v globálnom obchode, čisté exporty by mali v roku 2019 výrazne podporiť hospodársky rast. V neposlednom rade kvôli rastúcej produkcii v exportne orientovanom automobilovom sektore,“ dodala komisia vo svojej prognóze.

Tento faktor by mal podľa nej vykryť aj výpadok exportu vplyvom oslabenia globálneho dopytu, čomu pomáha aj produktový mix slovenského vývozu. V automobilovom sektore sú to totiž predovšetkým luxusnejšie automobily, ktorých produkcia je voči globálnym vplyvom odolnejšia.

Očakáva sa vrchol rastu miezd

V oblasti trhu práce sa očakáva v roku 2019 vrchol rastu miezd, ktorý vyplynul z pokračujúceho poklesu nezamestnanosti, zvyšovania miezd vo verejnej správe a vysokého počtu nových pracovných miest.

Práve tento faktor by mal podľa Bruselu držať súkromnú spotrebu naďalej na vysokej úrovni aj v prognózovanom horizonte do roku 2020. Pokračovať by malo aj vytváranie nových pracovných miest, avšak pomalším tempom ako v predchádzajúcom období.



Rast spotrebiteľských cien bude podľa aktuálnej predikcie Európskej komisie na Slovensku v nasledujúcom období mierne spomaľovať.

Z vlaňajších 2,5 % by mala inflácia podľa prognózy klesnúť na 2,4 % v roku 2019 a 2,3 % v roku 2020. Rast cien na týchto úrovniach bude podľa Bruselu naďalej držať práve priaznivá situácia na trhu práce.