Britská libra na začiatku dovolenkovej sezóny oslabuje

Oproti euru sa britská mena dostala na šesťmesačné minimum.

10. júl 2019 o 12:08 SITA

LONDÝN. Kurz britskej libry voči doláru smeruje k dvojročným minimám, keďže trhy reagujú na pokračujúcu neistotu súvisiacu s brexitom a na znaky spomalenia ekonomiky Veľkej Británie.

V utorok libra voči doláru oslabila pod 1,25 USD/GBP a bola v blízkosti svojho minima z apríla 2017.

Oproti euru sa dostala na šesťmesačné minimum tesne nad 1,11 EUR/GBP. Za situácie, keď sa rozbieha turistická sezóna, to znamená, že cestujúci z Británie dostanú za libry menej dolárov a eur, konštatuje bbc. com.



Libra prudko klesla po údajoch, ktoré ukázali spomalenie maloobchodných tržieb. Negatívne na britskú menu pôsobí aj to, že podľa ekonómov hospodárstvo Británie za druhý kvartál vykáže pokles, dodáva bbc.com.