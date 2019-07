Boeing ustupuje z pozícií, oznámil prudký pokles dodávok lietadiel

Dôvodom bolo uzemnenie modelov 737 MAX.

9. júl 2019 o 19:10 TASR

NEW YORK. Americký výrobca lietadiel Boeing v utorok oznámil prudký pokles dodávok komerčných strojov v druhom štvrťroku 2019.

Dôvodom bolo uzemnenie modelov 737 MAX. Koncern je tak na ceste k strate titulu najväčšieho svetového výrobcu lietadiel.

Boeing zastavil dodávky svojho najpredávanejšieho stroja od polovice marca po havárii tohto modelu, ktorý patril spoločnosti Ethiopian Airlines. Odvtedy neoznámil žiadnu novú objednávku na 737 MAX.

Americký výrobca uviedol, že za tri mesiace do konca júna 2019 dodal klientom len 90 lietadiel, o 54 percent menej ako v rovnakom období vlani, keď odovzdal 194 lietadiel.

Najväčší podiel na tohoročnom slabom výsledku má strmý pokles dodávok modelov 737.

Dodávky lietadiel sú ukazovateľom tržieb spoločnosti a preto ich pozorne monitorujú experti z Wall Street. Poprední analytici už znížili svoje prognózy zisku pre Boeing pre krízu okolo 737 MAX.

Za celý prvý polrok klesli dodávky Boeingov o 37 percent na 239 lietadiel. Boeing tak zaostal za európskym rivalom Airbus, ktorý v prvom polroku odovzdal klientom až 389 lietadiel, o 28 percent viac ako v predchádzajúcom roku.

Boeing už vyvinul upgrade softvéru po problémoch so systémom riadenia letu a haváriách lietadiel spoločností Ethiopian Airlines a Lion Air. Regulačné úrady však stále nepovolili návrat 737 MAX na oblohu.

Federálny úrad pre letectvo minulý týždeň identifikoval nový problém počas testovania na simulátore, čím ešte zhoršil výhľad na návrat lietadla do prevádzky. Nový problém odsúva očakávaný návrat lietadla do prevádzky minimálne do konca septembra.