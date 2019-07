Fico vyzval odborárov, aby Smeru pomohli s volebným programom

Ak by bolo na mne, minimálna mzda by mohla byť aj 600 eur, tvrdí Fico.

9. júl 2019 o 14:26 TASR

BRATISLAVA. Predseda strany Smer Robert Fico je spokojný so spoluprácou s odbormi na Slovensku.

Skonštatoval to po utorňajšom stretnutí s Konfederáciou odborových zväzov (KOZ).

Spolupráca s odborármi

Obe strany sa venovali najmä problematike sociálneho štátu a udržaniu prijatých doterajších opatrení.

Tiež by sa mala spolupráca zamerať na rast miezd, klimatické zmeny či digitalizáciu a automatizáciu výroby.

"Mali sme dnes štandardné stretnutie s predstaviteľmi KOZ SR. Témou bol sociálny štát a čo s ním ďalej. Nie je to náš interný výmysel. Ústava hovorí, že SR je sociálne a trhovo orientovaná ekonomika," podotkol Fico.

Predstavitelia strany spoločne s odborármi diskutovali o tom, čo urobiť pre sociálny štát. "Treba ochraňovať a udržiavať to, čo sme dosiahli," uviedol Fico.

Rast platov

Rast miezd bude podľa jeho slov jednou z tém, ako udržať sociálny štát. Týka sa to napríklad aj minimálnej mzdy, ktorá by podľa Fica mala rásť.

"Sme na úrovni 520 eur a výkon ekonomiky nás oprávňuje, aby sme hovorili o ďalšom výraznom zvyšovaní," podotkol Fico.

Podľa predsedu Smeru by minimálna mzda mohla byť aj na úrovni 600 eur, ak by to bolo na ňom.

Fico tiež vyhlásil, že zvyšovanie minimálnej mzdy nikdy nemalo negatívny vplyv na zamestnanosť. V súvislosti s vývojom miezd vidí priestor na ich rast.

"Podiel nákladov na mzdy na celkových nákladoch, ktoré dnes majú zamestnávatelia na Slovensku, patria k najnižším v Európskej únii. Priestor na rast miezd tu stále je. Preto chcem, aby medzi nami a odbormi bola veľmi intenzívna komunikácia. Chceme ísť z 520 eur ďalej, vyššie, chceme, aby minimálna mzda predstavovala okolo 60 % priemerného zárobku v národnom hospodárstve," dodal Fico.

Klimatické zmeny a digitalizácia

Druhou oblasťou spolupráce strany s odborármi budú klimatické zmeny a podmienky ľudí na pracoviskách.

Treťou oblasťou bude digitalizácia a automatizácia výroby. Fico zároveň vyzval odborárov, aby by so stranou spolupracovali na tvorbe volebného programu.

Prezident Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Marián Magdoško skonštatoval, že je naozaj veľmi dôležité pokračovať v budovaní sociálneho štátu či zachovaní benefitov zamestnancov, ktoré boli doteraz vyrokované.

"Sú to všetko opatrenia, ktoré výrazne dvíhali životnú úroveň na Slovensku," dodal Magdoško.