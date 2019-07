Euroúrad práce hľadá do Bratislavy prvých zamestnancov

Celkovo by mala agentúra zamestnať 140 ľudí.

9. júl 2019 o 8:38 TASR

BRATISLAVA. Európsky orgán práce (ELA) hľadá do svojho sídla v Bratislave už prvých zamestnancov. Na svojej webovej stránke zverejnil šesť pracovných ponúk. Potenciálnych uchádzačov môže lákať plat.

Ten je rôzny pre dané pozície, najvyšší je približne päťtisíc eur mesačne. Celkovo by mala ELA zamestnať 140 ľudí.

ELA hľadá ľudí na rôzne pozície ako napríklad vedúceho sektora financovania a obstarávania, šéfa ľudských zdrojov, ale aj pracovníka na oddelení obstarávania, či úradníka na oddelení pracovnej mobility.

Súvisiaci článok Slovensko uspelo v boji o sídlo Európskeho orgánu práce Čítajte

Ponúkané platy sú na daných pozíciách rôzne, odhadovaný plat šéfov oddelenia je inzerovaný na úrovni 4999 eur, pričom pracovná zmluva má byť s vybraným uchádzačom uzatvorená na päť rokov a môže byť obnovená. Plat na inzerovanej úradníckej pozícii je 3892 eur.

Záujemcovia o prácu v ELA musia splniť viaceré podmienky. Okrem kvalifikačných predpokladov, skúseností a praxe z danej oblasti, musia byť aj jazykovo zdatní.

Minister práce Ján Richter (Smer-SD) začiatkom júna, keď sa Slovensku podarilo získať sídlo ELA, avizoval, že od 1. októbra tohto roka by malo nastúpiť do ELA prvých 26 zamestnancov, ktorí sčasti prejdú z Bruselu a sčasti budú prijímaní a budú môcť nastúpiť do Bratislavy.

Do konca októbra by sa malo uskutočniť aj prvé stretnutie správneho orgánu, ktorý bude riadiť ELA. Orgán bude mať sídlo na Landererovej 12 v centre Bratislavy.

V dozornej rade inštitúcie bude mať zastúpenie každá členská krajina EÚ. Richter avizoval v júni, že Slovensko sa nebude uchádzať o predsedu rady, ale pravdepodobne o post podpredsedu rady s tým, že o slovenskom zástupcovi v ELA by chcel rokovať aj s kabinetom Petra Pellegriniho (Smer-SD).