Piloti British Airways hrozia štrajkom

Piloti odmietli zvýšenie platov o 11,5 percenta v priebehu troch rokov.

8. júl 2019 o 16:52 SITA

LONDÝN. Britská letecká spoločnosť British Airways začína rokovania s pilotmi s cieľom odvrátiť potenciálne škodlivý štrajk počas letného obdobia.

Piloti odmietli zvýšenie platov o 11,5 percenta v priebehu troch rokov, ktoré je podľa prepravnej firmy "férové a štedré".

Združenie pilotov britských leteckých spoločností (Balpa) argumentuje, že jeho členovia si zaslúžia lepšiu ponuku, keďže spoločnosť British Airways dosahuje vysoké zisky. Informuje o tom portál bbc.com.



Piloti British Airways majú do 22. júla hlasovať, či idú do štrajku. Ak hlasovanie bude v prospech štrajku a Balpa ho vyhlási, leteckú firmu budú musieť upozorniť dva týždne vopred.

Znamená to, že štrajk sa môže začať najskôr 5. augusta. Pravdepodobne by spôsobil výrazné narušenie dopravy, keďže Balpa zastupuje zhruba 90 percent pilotov British Airways a štrajk by nastal v jednom z najrušnejších období v roku.

"Vyzývame Balpa na dohodu v záujme ochrany ťažko pracujúcich rodín, ktoré plánujú svoje letné dovolenky," uviedla letecká spoločnosť vo vyhlásení.