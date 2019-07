Poisťovne dávajú na liečbu drogovo závislých stále viac peňazí

Vlani išlo o sumu vo výške takmer 29 miliónov eur.

8. júl 2019 o 16:05 SITA

BRATISLAVA. Zdravotné poisťovne dávajú na liečbu drogovo závislých poistencov stále viac peňazí.

V minulom roku išlo o sumu vo výške takmer 29 miliónov eur. Vyplýva to z údajov, ktoré agentúre SITA poskytli Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera aj Union.

Ide o najvyššiu sumu od roku 2014. Nárast výdavkov je však podľa hlavného odborníka ministerstva zdravotníctva pre medicínu drogových závislostí Ľubomíra Okruhlicu nedostatočný.



Najviac prostriedkov dala na liečbu štátna poisťovňa. Náklady pri liečbe jej poistencov s drogovými závislosťami boli v roku 2018 vo výške 19 mil. eur, pričom v roku 2014 dosiahli vyše 15 mil. eur.

Nárast nákladov zaznamenali aj súkromné poisťovne. Zdravotná poisťovňa Dôvera dala na liečbu poistencov s drogovými závislosťami vlani vyše 7,1 mil. eur, v roku 2014 to bolo vyše 5,8 mil. eur. V prípade poistencov Unionu išlo o nárast z takmer 2,2 mil. eur v roku 2014 na vlaňajšiu hodnotu takmer 2,7 mil. eur.



Trend nárastu finančných prostriedkov na liečbu drogových závislostí (vrátane alkoholizmu) za posledných päť rokov je podľa Okruhlicu v súlade s nominálnym nárastom výdavkov zdravotných poisťovní do celého zdravotníctva. “Je však nedostatočný, lebo východisková nominálna suma idúca do zdravotníctva v absolútnych číslach je veľmi nízka.

Najmä práca zdravotníkov je podhodnotená vo vzťahu k dôležitosti ich práce a osobnej zodpovednosti za výsledok,” uviedol pre agentúru SITA Okruhlica.



Dôvodom nárastu je podľa neho podobne ako v celom zdravotníctve, tak i v oblasti diagnostiky a liečby drogových závislostí, potreba udržať aspoň existujúcu úroveň dostupnosti a kvality poskytovanej liečby.

“Preto podstatné zvýšenie nákladov na liečbu ide na mzdy špecialistov, lekárov a zdravotných sestier. Napriek tomu sa na mnohých pracoviskách v psychiatrii a zvlášť v medicíne drogových závislostí dostatočný počet personálu len ťažko dá udržať, pretože práca je pre mnohých neatraktívna," konštatoval hlavný odborník ministerstva pre medicínu drogových závislostí.



Ako ďalej informoval, z pohľadu reálnej praxe, tam kde sa základná funkcia zdravotníckeho systému vykonáva, a to aj v prípade liečby a diagnostiky závislostí, je navýšenie nákladov od zdravotných poisťovní pri rovnakom počte výkonov nedostatočné.

“Treba si uvedomiť, že tieto náklady vôbec nepokrývajú potrebné financie na investície, rekonštrukciu zariadení. Horko-ťažko sa dá z toho zabezpečiť len základná prevádzka," dodal.