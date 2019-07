Slovensko podporí snahy Chorvátov o vstup do eurozóny, Bulharom už pomáhame

Rumunsko je zatiaľ otvorená otázka.

8. júl 2019 o 15:42 TASR

BRUSEL. Tri členské štáty EÚ, Bulharsko, Rumunsko a najnovšie aj Chorvátsko, majú v pláne v najbližších rokoch prijať spoločnú európsku menu euro.

Slovensko ich bude v týchto snahách podporovať. Uviedol v pondelok v Bruseli minister financií Ladislav Kamenický (Smer) po príchode na zasadnutie ministrov financií eurozóny (Euroskupina), ktorí sa budú zaoberať aj touto otázkou.

Chorvátsky minister financií Zdravko Marič minulý týždeň upozornil, že jeho krajina predkladá oficiálnu žiadosť o vstup do mechanizmu výmenných kurzov ERM-2, ktorý je považovaný za akúsi "čakáreň" na členstvo v eurozóne.

Žiadosť chorvátskej strany musia posúdiť aj ostatné krajiny eurozóny, na úrovni ministrov financií.

Kamenický skonštatoval, že je to dobrá správa, že aj vláda v Záhrebe sa rozhodla zapojiť sa do procesu, ktorý by mal vyústiť rozšírením doterajšej 19-člennej eurozóny.

"Čo sa týka ich ekonomickej výkonnosti, Chorvátsko je na dobrej ceste. Musia trochu popracovať na dlhu, ktorý je stále nad 60 percent, ale to všetko je súčasťou tohto procesu a my ako Slovenská republika budeme Chorvátsko určite podporovať pri vstupe do eurozóny," spresnil šéf slovenského rezortu financií.

Dodal, že taký istý prístup má Slovensko voči Bulharsku, ktoré začalo skôr vyvíjať potrebné snahy a už je do procesu príprav zapojené.

"Slovenská republika bilaterálne pomáha Bulharsku v tom, že poslala špecialistu, ktorý im pomáha, aby sa dostali do systému ERM-2, do tej predvstupovej stanice pre trvalé členstvo v eurozóne." vysvetlil.

Podľa jeho slov Rumunsko je z tohto hľadiska zatiaľ "otvorená otázka", hoci rumunský minister financií Eugen Teodorovici v januári tohto roku, na úvod rumunského predsedníctva v Rade EÚ, uviedol, že jeho krajina chce prijať euro najneskôr v roku 2024.

"My budeme pozorne sledovať, čo sa v Rumunsku deje, jeho ekonomickú výkonnosť a ak budú splnené podmienky, tak ich tiež podporíme," opísal Kamenický situáciu z pohľadu ostatných členov menovej únie.

Deväť z 28 členských štátov Európskej únie zatiaľ euro ako svoju menu nezaviedlo. Dva štáty si vymohli trvalú výnimku z hospodárskej a menovej únie - Dánsko a Spojené kráľovstvo - a nie sú teda povinné zaviesť euro.

Ostatné štátny majú dočasnú výnimku a sú povinné prijať euro, dátum vstupu do eurozóny však nie je ohraničený. Po vstupe Bulharska, Chorvátska a Rumunska do eurozóny by bez spoločnej európskej meny zostali už len Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Švédsko.