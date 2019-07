Londýn chystá expresný dovoz liekov, krvi a tkanív v prípade tvrdého brexitu

Brexit má nastať 31. októbra s dohodou alebo bez nej.

7. júl 2019 o 19:53 SITA

LONDÝN. Britské ministerstvo zdravotníctva a sociálnej starostlivosti plánuje vynaložiť trimilióny libier (GBP) na opatrenia zaručujúce dovoz materiálov na liečbu v prípade brexitu bez dohody.

Rezort chce najať "expresnú prepravnú službu" na transport liekov, krvi a tkanív na transplantáciu. Informuje o tom portál bbc.com, ktorý pripomína, že britská vláda aktuálne plánuje odchod krajiny z Európskej únie 31. októbra s dohodou alebo bez nej.

Súvisiaci článok Aktivita v britskom stavebníctve klesla najvýraznejšie za viac ako desaťročie Čítajte

Plánuje sa zriadenie "expresnej prepravy pre nepredvídateľné situácie, aby sa podporila kontinuita dodávok liekov a medicínskych produktov," povedal v parlamente David Lidington z britského úradu vlády.

"Bude to opatrenie pre naliehavé nepredvídateľné situácie pre produkty, ktoré si vyžadujú rýchle doručenie, a to do 24 až 48 hodín, ak Británia odíde z EÚ bez dohody," konštatoval.

Britské ministerstvo zdravotníctva dúfa, že to umožní, aby pacienti dostali potrebné lieky, osobitne zriedkavé s krátkou záručnou lehotou.

"Vláda bude platiť za túto prepravnú kapacitu len vtedy, keď bude potrebná a využitá," dodal David Lidington.