Indický koncern Tata buduje odevné impérium v štýle značky Zara

Trent plánuje ročne otvoriť desiatky pobočiek svojej vlajkovej značky Westside.

6. júl 2019 o 16:15 TASR

NAÍ DILLÍ. Indický koncern Tata Group je takmer už desaťročie partnerom španielskeho Inditexu, najväčšieho odevného reťazca na svete.

Tata prevádzkuje jeho obchody značky Zara v Indii.

Teraz si však chce indický konglomerát vybudovať vlastné odevné impériom s ponukou trendových "kúskov", ale za polovičné ceny ako má Zara.

Jeho maloobchodná divízia Trent "dolaďuje" lokálnu sieť dodávateľov, aby bola schopná extrémne rýchlo zásobovať obchody novým tovarom.

Inditex, majiteľ Zara, najväčší maloobchodný predajca na svete je totiž známy práve rýchlou výmenou ponuky.

Dokáže nové produkty preniesť z návrhu na papieri do obchodu za pár týždňov.

Trent plánuje každý rok otvoriť 40 pobočiek svojej vlajkovej značky Westside a tiež stovky predajní Zudio, kde nič nebude stáť viac než v prepočte 13 až 14 eur, povedal predseda predstavenstva Noel Tata.

Cieľová skupina sú spotrebitelia, ktorí sa zaujímajú o globálne módne trendy, ale pre nižšie príjmy v Indii oproti Západu je pre nich oblečenie značky Zara väčšinou mimo dosah.

"Stredná trieda rastie, príjmy sa zvýšili, Indovia viac cestujú a majú viac peňazí na míňanie," povedal Tata.

Trent je súčasťou konglomerátu, ktorý vyrába širokú škálu produktov, od ocele cez autá až po softvér.

Dúfa, že jeho rýchly a pohotový dodávateľský reťazec mu pomôže stať sa "všadeprítomným" v tretej najväčšej ázijskej ekonomike tak, ako je Zara na Západe.

Bude však čeliť tlaku konkurencie, a to nielen zo strany miestnych kamenných obchodov, ale tiež internetových gigantov.

Apetít miestnych obyvateľov po módnych kúskov vzrástol najmä v uplynulých rokoch s nástupom smartfónov a rozšírením internetu.

Indickí spotrebitelia chcú nosiť najnovšiu módu a snažia sa obliekať ako obľúbení filmoví herci.

Aj to je dôvod, prečo chce Trent každý mesiac uvádzať nové produkty. Maloobchodník si zistil, že by mohol skrátiť čas od návrhu po dodanie produktu na 40 dní, a to pomocou trikov, ktorými sa inšpiroval od Zary, ako je napríklad vytváranie skladových zásob látok.

No zatiaľ čo indické "módne povedomie" prudko vzrástlo, kúpna sila konzumentov s ním stále nedrží krok, čím sú značky ako Zara alebo H&M mimo dosahu väčšiny spotrebiteľov. Nižšie ceny spoločnosti Trent tak budú dôležitým faktorom.

Ale ambíciu Trentu stať sa indickou Zarou môžu brzdiť špecifické problémy domáceho trhu. Je konfrontovaný s ťažkosťami pri hľadaní priestoru pre nové obchody, pretože tradičné nákupné ulice sú raritou v chaotických preťažených indických mestách.

V minulom roku sa Trentu nepodarilo dosiahnuť cieľ a otvoriť 100 nových obchodov Zudio pre nedostatok vhodných nehnuteľností, povedal Tata.

Bude čeliť aj domácim konkurentom, ktorí sa snažia ponúkať podobnú zmes západného oblečenia a etnických indických štýlov za ešte nižšie ceny.

Trent však považuje "trendovosť" za svoju hlavnú výhodu oproti týmto konkurentom.

To je dôvodom, prečo sa sústredil na to, aby bol jeho rýchly dodávateľský reťazec čo najrýchlejší. To mu umožní pohotovo reagovať na to, čo zákazník hľadá, uzavrel Tata.