Takmer päťtisíc starobných penzistov má dôchodok nad tisíc eur

Priemerná starobná penzia ku koncu minulého roka dosiahla viac ako štyristo eur.

6. júl 2019 o 16:32 SITA

BRATISLAVA. Starobný dôchodok nad úrovňou priemernej mzdy na Slovensku, teda nad sumou 1 013 eur, dostávalo ku koncu minulého roka 4,7 tisíca ľudí.

Starobní penzisti, ktorým Sociálna poisťovňa priznala dôchodok počas minulého roka, poberajú penziu vo výške polovice svojich predošlých hrubých zárobkov.

Väčšina dôchodkov bola nad tristo eur

Ak teda žiadateľ o penziu zarábal v hrubom 1 000 eur, jeho starobný dôchodok priznaný vlani dosahuje približne 500 eur.

Vyplýva to zo správy o sociálnej situácii na Slovensku v roku 2018, ktorú zverejnilo ministerstvo práce a sociálnych vecí.



Priemerná starobná penzia ku koncu minulého roka dosiahla vyše 444 eur. Kým muži dostávali v priemere takmer 493 eur, ženy poberali 396 eur.

Väčšina starobných dôchodcov mala penziu v pásme od 325 eur do 530 eur.

V sume do 200 eur vykázala Sociálna poisťovňa 22 tisíc poberateľov starobných dôchodkov a, naopak, nad 665 eur malo starobný dôchodok takmer 84 tisíc osôb.

Ku koncu minulého roka vyplácala Sociálna poisťovňa 1 milión 685 tisíc dôchodkových dávok.

V porovnaní s koncom roka 2017 išlo o nárast o 5,2 tisíca vyplácaných penzií.

Výdavky na všetky dávky dôchodkového poistenia v minulom roku dosiahli takmer 7,1 mld. eur, čo bolo medziročne viac o 4,2 %.

Zastropovanie dôchodkového veku

Od začiatku júla na Slovensku platí ústavným zákonom garantovaný strop na dôchodkový vek na úrovni 64 rokov.

Žena, ktorá vychovala jedno dieťa, tak bude mať právo ísť do dôchodku najneskôr v 63,5 roku.

Ak žena vychovala dve deti, bude môcť ísť do penzie najneskôr v 63 rokoch a žena s tromi a viacerými vychovanými deťmi bude mať strop na dôchodkový vek na úrovni 62,5 roku.

Vek odchodu do dôchodku sa však bude naďalej zvyšovať až do dosiahnutia dôchodkového stropu. Strop na dôchodkový vek sa tak prvýkrát dotkne až tých žien, ktoré sú narodené v roku 1960 a vychovali dve, tri alebo štyri detí. Žena narodená v roku 1960 s dvomi vychovanými deťmi pôjde do penzie v 63 rokoch a žena narodená v rovnakom roku, ktorá vychovala tri alebo štyri deti, bude mať strop na penzijný vek na úrovni 62 rokov a šesť mesiacov.

Po ústavnom zavedení stropu na dôchodkový vek budú musieť v budúcnosti klesnúť novopriznávané dôchodky, upozornil v apríli na seminári o starnutí obyvateľstva a jeho vplyve na dôchodkový systém štátny tajomník rezortu práce a sociálnych vecí Ivan Švejna.

Podľa neho sa to udeje znížením miery náhrady strateného príjmu po odchode na dôchodok, teda poklesom podielu priemerného dôchodku na priemernej mzde na Slovensku.

"Je to jediný spôsob, ako udržať vybilancovanie dôchodkového systému," povedal. Po zastropovaní penzijného veku bude podľa Švejnu potrebné "preformátovať celý dôchodkový systém". Súčasná vláda to však podľa neho vzhľadom na blížiace sa budúcoročné parlamentné voľby už nestihne.