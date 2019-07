Letovú prevádzku medzi Českom a Ruskom neobmedzia

České ministerstvo dopravy dalo vyhlásenie.

4. júl 2019 o 21:08 TASR

PRAHA. Letová prevádzka medzi ČR a Ruskom by mala zostať bez obmedzenia najmenej do septembra a České aerolínie (ČSA) by mali mať možnosť ďalej lietať cez Sibír na linke do Soulu.

Informoval o tom vo štvrtok server Zdopravy.cz s odvolaním sa na vyhlásenie českého ministerstva dopravy.

Podľa ministerstva sa obe strany dohodli na zachovaní súčasného stavu v rozsahu letovej prevádzky.

"Do konca leta budú (obe ministerstvá) pokračovať v rokovaní s cieľom diskutovať o rámci ďalšej spolupráce pre budúce obdobie. Nechceme dopustiť ďalšie blokácie leteckej prevádzky medzi oboma štátmi v hlavnej dovolenkovej sezóne a znižovať pohodlie cestujúcim," uvádza sa v tlačovej správe českého ministerstva dopravy.

Spor medzi ČR a Ruskom sa vyhrotil začiatkom týždňa. Česká strana obmedzila lety ruských dopravcov potom, čo Rusko jednostranne zakázalo lietadlám ČSA prelet cez Sibír na diaľkovej linke z Prahy do juhokórejského Soulu.