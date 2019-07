Letisko Košice vybavilo v prvom polroku najviac cestujúcich za desať rokov

Letisko Košice vybavilo v júni celkovo 62 095 cestujúcich.

4. júl 2019 o 10:25 SITA

BRATISLAVA. Letisko Košice vybavilo v júni celkovo 62 095 cestujúcich, čo je medziročne viac o 17,5 %, resp. o 9 265 osôb.

V prvom polroku tohto roka prešlo bránami letiska spolu 219 454 pasažierov, ich počet oproti rovnakému obdobiu vlani vzrástol o 2,7 %, teda o 5 670.

Ako vo štvrtok informovalo letisková spoločnosť, ide o najsilnejší jún a prvý polrok za posledných desať rokov a druhý najsilnejší v histórii letiska.

Prepravu využili tisíce ľudí

Charterovú prepravu na košickom letisku využilo v júni 27 184 a za šesť mesiacov 31 652 dovolenkárov. V oboch prípadoch to znamená najvyšší počet cestujúcich v nepravidelnej doprave na druhom najväčšom domácom letisku.

"Napriek tomu, že minuloročná sezóna bola rekordná s takmer 170-tisíc vybavenými charterovými cestujúcimi, prvý polrok tohto roka naznačuje, že by sa nám mohlo podariť ju v tomto roku ešte o niečo prekonať," povedal riaditeľ letovej prevádzky na košickom letisku Martin Jezný.

Doposiaľ najsilnejším dňom roka na letisku bol 25. jún s 3 873 vybavenými cestujúcimi, z toho bolo 2 325 dovolenkárov na charterových letoch.



Výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska Košice Michael Tmej uviedol, že za ešte lepšie výsledky v charterovej preprave ako v rekordnom minulom roku vďačia najmä skorému začiatku letnej sezóny.

"K moru sa z Košíc lieta tento rok už od apríla, čo doteraz nebolo zvykom. Veľmi nás tento trend teší a veríme, že cestovné kancelárie budú v predlžovaní dovolenkovej sezóny v budúcnosti pokračovať," dodal Tmej.

Charterová sezóna už beží

Letná charterová sezóna na košickom letisku odštartovala už 19. apríla letom spoločnosti Nesma Airlines do egyptskej Hurghady.

Charterové lety z Košíc smerujú tento rok do štrnástich destinácií v deviatich krajinách. Novinkou je sezónna pravidelná linka do cyperskej Larnaky, ktorú prevádzkuje od 11. júna spoločnosť Cyprus Airways raz týždenne.

Spojenie funguje každý utorok až do konca septembra s lietadlom rypu Airbus A319 s kapacitou 144 miest. V období do konca októbra budú naďalej fungovať lety do destinácií ako Rodos, Heraklion, Antalya, Hurghada a Sharm El Sheikh.

Posledný charterový let je momentálne plánovaný na 3. októbra do Marsa Alam v Egypte.