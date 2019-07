Neoprávnenými odpočtami DPH získala štvorica viac ako štyri milióny eur

V prípade dokázania viny hrozí štvorici trest sedem až 12 rokov väzenia.

3. júl 2019 o 19:04 SITA

BRATISLAVA. Vyšetrovateľ finančnej polície obvinil štyroch členov organizovanej skupiny z neoprávnených odpočtov DPH.

Ako ďalej Policajný zbor informuje na sociálnej sieti, obvinení cez 43 firiem postupne vylákali od štátu viac ako štyri milióny eur. Obchodné spoločnosti pritom nevykonávali žiadnu ekonomickú činnosť, respektíve ju nevykonávali takým spôsobom, aby vznikol nárok na vrátenie dane.

"Obvinení Marián Z. (34), Mária Z. (63), Marcela P. Z. (41) a Emil P. (40) sú polícii známi aj z ďalších ukončených prípadov. V roku 2015 na nich prokurátor podal obžalobu za poisťovací podvod so škodou viac ako 900-tisíc eur, za neodvedenie dane a poistného so škodou viac ako 7,6 milióna eur a na niektorých z nich, konkrétne Mariána Z. a Máriu Z. aj za poškodzovanie veriteľa so škodou takmer 1,5 milióna eur," uviedla polícia.

V prípade dokázania viny hrozí štvorici trest sedem až 12 rokov väzenia. Stíhaní sú na slobode.