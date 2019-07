K digitálnym službám krajín Únie sa ľudia dostanú z jedného miesta

3. júl 2019 o 16:54 SITA

BRATISLAVA. Európska únia bude mať jednotnú digitálnu bránu, cez ktorú sa jej obyvatelia dostanú k digitálnym službám a informáciám v ktorejkoľvek krajine spoločenstva.

Podľa vicepremiéra pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho by malo ísť o akýsi celoúnijný portál podobný nášmu slovensko.sk.

Vo finále by mal obsahovať 88 najčastejšie využívaných digitálnych služieb a životných situácií, ktorým obyvatelia Európskej únie čelia.

Digitálna brána

Jednotná digitálna brána by sa mala zavádzať v niekoľkých etapách. Do konca roka 2020 by mali byť sprístupnené napríklad informácie o postupoch v konkrétnych situáciách v jednotlivých krajinách, rovnako aj asistenčné služby a služby riešenia problémov.

Následne do konca roku 2023 by cez jednotnú bránu už mali byť sprístupnené všetky online služby, ktoré sú v konkrétnych krajinách dostupné.

Zavedenie systému v slovenských podmienkach si bude vyžadovať nevyhnutné prispôsobenia jestvujúcich systémov a ich úpravy na rôznych štátnych úradoch.

Celý postup bude podľa informácie, ktorú v stredu schválila vláda, koordinovať Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu.

Prístup k informáciám a službám

Podľa Rašiho sa tak po zavedení jednotnej brány výrazne zjednoduší napríklad aj prístup k informáciám a službám pre ľudí, ktorí sa rozhodnú odsťahovať do iného štátu Európskej únie.

Dôvodom môže byť napríklad získanie práce v inom štáte, výrazne to však môže pomôcť napríklad aj ľuďom, ktorí sa napríklad z Bratislavy sťahujú za hranice do Rakúska či Maďarska.

„Keď si kúpite dom za hranicami v Rakúsku, cez túto novú digitálnu bránu zistíte, čo všetko musíte urobiť v krajine, kam sa sťahujete, kde sa všade prihlásiť, čo všetko dodržať a zároveň vás prepojí na konkrétne online služby v danej krajine,“ priblížil Raši.

Akčný plán transformácie

Vláda v stredu odsúhlasila aj návrh akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 až 2022.

Ide o rozsiahly koncepčný materiál, ktorý vymenúva opatrenia v oblasti digitalizácie, na ktoré sa chce štát v nasledujúcom období zamerať.

Podľa Rašiho úradu majú smerovať predovšetkým do oblasti hospodárstva, spoločnosti a vzdelávania, verejnej správy a rozvoja územia a výskumu.

Počíta okrem iného s digitálnou transformáciou škôl a vzdelávania, zlepšovaním digitálnych zručností obyvateľov, či rozvojom výskumu v oblasti umelej inteligencie a jej aplikácie v praxi.