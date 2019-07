Richter: Sociálni partneri majú ešte čas na dohodu o minimálnej mzde

Ak sa partneri nedohodnú, Richter je pripravený predložiť vládny návrh.

3. júl 2019 o 15:01 TASR

BRATISLAVA. Zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov majú ešte čas do 15. júla tohto roka dohodnúť sa na výške minimálnej mzdy v budúcom roku.

Ak sa nakoniec nedohodnú, minister práce Ján Richter (Smer-SD) je pripravený predložiť vládny návrh.

Prečítajte si tiež: Richter: Pri najnižších mzdách by mala byť odbúraná daň Čítajte

"Ešte stále je tu do 15. júla priestor. Mal som individuálne rokovania so zamestnávateľmi. Oni úplne nevylúčili, že nájdu nejaký kompromis a na niečom sa dohodnú. Ja by som bol len rád. Pokiaľ by sa dohodli, v plnej miere by som to akceptoval," uviedol po rokovaní vlády Richter.

Minister sa zároveň chce vyhnúť špekuláciám o možnej výške minimálnej mzdy.

"Že to pôjde výrazne hore, to je jasné. Všetky predpoklady a podmienky k tomu sú. Ale či to bude 600 eur alebo pod 600 eur, záleží od toho, ako sa dohodnú sociálni partneri. Keď nie, vstúpime do toho my," doplnil Richter.

O úprave sumy mesačnej minimálnej mzdy na obdobie nasledujúceho kalendárneho roka rokujú zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov najneskôr od 1. apríla.

Ak sa na novej sume najnižších zárobkov nedohodnú do 15. júla, predložia ministerstvu práce svoje návrhy na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy.

Rezort práce následne predloží svoj vlastný návrh na úpravu minimálnej mzdy na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) do 31. júla.

Ak sa ani do konca augusta na rokovaní tripartity nedohodne úprava sumy mesačnej minimálnej mzdy navrhnutej ministerstvom, rezort práce predloží do 30. septembra na rokovanie HSR návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy a následne návrh nariadenia predloží na rokovanie vlády.