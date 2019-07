Do regiónu hornej Nitry by sa mali investovať tri miliardy eur

Vláda schválila akčný plán transformácie.

3. júl 2019 o 14:20 SITA

BRATISLAVA. Do regiónu hornej Nitry by sa mali v najbližších rokoch naliať zhruba tri miliardy eur a realizovať vyše dve stovky investičných projektov.

Ako ďalej uviedol po rokovaní vlády na tlačovej besede vicepremiér Richard Raši, investície poputujú do uhoľného regiónu v rámci jeho transformácie. Akčný plán transformácie schválil v stredu kabinet.

Najmä cez eurofondy

Projekty by sa mali financovať nielen prostriedkami zo súkromného sektora a rôznych fondov , ale hlavne z eurofondov.

„Najviac investícií, ktoré budú smerovať do transformácie do tohto regiónu, chceme financovať z európskych zdrojov,“ dodal Raši.



Plánované projekty by sa mali týkať viacerých oblastí. Vládny akčný plán transformácie regiónu hornej Nitry napríklad počíta s výstavbou novej dopravnej infraštruktúry, s podporou inovácií, výskumu a vývoja, podporou rozvoja malého a stredného podnikania, či s rozvojom cestovného ruchu.

„Pre nás je dôležité zachovanie a tvorba pracovných miest, rekvalifikácia baníkov a výstavba novej dopravnej infraštruktúry. Ja sa nebojím, že by mal byť región hornej Nitry nejakým zaostalým slovenským regiónom,“ povedal na tlačovej besede predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.

Transformácia regiónu

Región Hornej Nitry by sa mal transformovať do roku 2023, kedy skončí platnosť takzvaného všeobecného hospodárskeho záujmu pri podpore ťažby uhlia slúžiaceho na výrobu elektriny.

Spotrebitelia elektriny vtedy prestanú po vyše dvadsiatich rokoch dotovať v cenách elektriny ťažbu uhlia na hornej Nitre, ktoré následne spaľuje novácka tepelná elektráreň pri výrobe elektriny.

V súčasnosti platia všetci odberatelia elektriny vo svojich faktúrach za elektrinu podporu na výrobu elektriny z uhlia na základe všeobecného hospodárskeho záujmu ročne približne 115 miliónov eur.

„V roku 2023, keď sa dokončí trafostanica v Bystričanoch, sa prestane dotovať ťažba uhlia prostredníctvom ceny elektriny,“ doplnil Raši.



Už v súčasnosti sa podľa vicepremiéra utlmuje ťažba uhlia na hornej Nitre. Prví baníci už podľa neho opúšťajú svoje doterajšie zamestnanie.

„Už teraz sa hlásia potenciálni zamestnávatelia, ktorí si vedia predstaviť, že zamestnajú pracovníkov z Hornonitrianskych baní,“ konštatoval Raši.