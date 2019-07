Národná banka naďalej vníma štruktúru kapitálu poisťovní ako riziko

NBS tvrdí, že časť kapitálu poisťovní môžu tvoriť aj budúce zisky z poistných zmlúv.

3. júl 2019 o 10:50 SITA

BRATISLAVA. Štruktúra kapitálu poistného sektora, ktorý je v prevažnej väčšine tvorený nestálou zložkou očakávaných ziskov, naďalej podľa Národnej banky Slovenska predstavuje významné riziko pre stabilitu sektora.

Podľa vyjadrení generálnej riaditeľky Slovenskej asociácie poisťovní Jozefíny Žákovej je to dôsledkom európskej legislatívy, podľa ktorej môžu časť kapitálu poisťovní tvoriť aj budúce zisky z poistných zmlúv.

"To, že významnú časť kapitálu slovenských poisťovní tvoria práve budúce zisky z poistných zmlúv, neznamená automaticky zvýšené riziko poistného sektora, ale môže to byť iba dôsledok racionálneho postupu akcionárov poisťovní," povedala pre agentúru SITA Žáková.

Navýšenie základného imania

Ak totiž poisťovňa plní všetky zákonom požadované limity na kapitál, z pohľadu jej akcionára by nebolo podľa Žákovej efektívne alokovať do nej ďalší kapitál, napríklad formou navýšenia základného imania.

To bol aj dôvod, prečo niektoré poisťovne pristúpili k zníženiu základného imania, lebo aj pri nižšom základnom imaní plnia požadované ukazovatele na solventnosť.

"Ak poisťovniam vychádza dostatočný kapitál, aj keď s vysokým podielom budúcich ziskov, nemajú racionálny dôvod kapitál navyšovať," skonštatovala Žáková.



Na druhej strane, vysoký podiel budúcich ziskov na kapitále na Slovensku v porovnaní s väčšinou európskych krajín je podľa Žákovej v značnej miere aj dôsledkom osobitného vývoja poistného sektora v uplynulých rokoch, hlavne pokiaľ ide o výšku a zálohový spôsob vyplácania provízií za sprostredkovanie.

Čas na navýšenie kapitálu

Ak by sa zmenila európska legislatíva, na základe ktorej by bolo možné z budúcich ziskov započítať do kapitálu iba 20 %, ako uvažuje vo svojej analýze centrálna banka, poisťovne budú mať podľa Žákovej dostatočný čas na navýšenie kapitálu alebo v prípade dcérskych spoločností zahraničných poisťovní na transformáciu na pobočky.



Počas roka 2018 dosiahol podiel očakávaných ziskov z budúceho poistného podľa Národnej banky Slovenska až 62 % na dostupnom kapitále poisťovní, a aj po koncoročnej korekcii zostal na úrovni 57 %.

To znamená, že len menej ako polovica kapitálu je podľa centrálnej banky bezprostredne dostupná na krytie neočakávaných strát poistného sektora.