Nestlé vyvinulo nové papierové obaly

Baliť do papierových obalov bude firma tyčinky značky YES!.

3. júl 2019 o 10:44 TASR

VEVEY. Švajčiarsky potravinársky koncern Nestlé vyvinul nové papierové obaly pre svoje tyčinky značky YES!.

A najväčší svetový výrobca potravín dúfa, že ich postupne rozšíri na ďalšie cukrárenské výrobky.

Chcel by, aby do roku 2025 boli všetky jeho obaly buď recyklovateľné alebo opätovne použiteľné.

Obavy o životné prostredie čoraz viac ovplyvňujú nákupné rozhodnutia spotrebiteľov. To núti výrobcov, aby prehodnotili spôsob balenia svojich produktov.

Spotrebitelia chcú zmenu

Environmentálna skupina Greenpeace kritizovala koncern Nestlé za to, že dostatočne rýchlo neznížil plasty na jedno použitie.

Švajčiarska spoločnosť sa doteraz zameriavala na recyklovateľné alebo opätovne použiteľné obaly a vytvorila inštitút na vývoj nových riešení v tejto oblasti.

Spotrebitelia chcú zmenu, a to ovplyvňuje ich rozhodovanie pri nákupe, skonštatoval Alexander von Maillot, šéf divízie cukroviniek Nestlé. To by mohlo v budúcnosti skutočne zmeniť obaly cukroviniek, dodal.

V 1. štvrťroku 2019 koncern zaviedol papierové obaly na ochutené mlieko Nestlé v prášku a v roku 2020 predstaví papierové vrecká pre nápoj Milo.

Novovyvinutý kompozitný baliaci materiál na báze papiera produktom zaručí rovnakú trvanlivosť ako plast. Je možné použiť ho na existujúcich "vysokorýchlostných" výrobných linkách, ktoré dokážu zapečatiť až 500 tyčiniek za minútu.

Rozšírenie papierových obalov

Postupne by sa papierové obaly mohli rozšíriť aj na iné produkty, ako sú napríklad tyčinky KitKat, ale v tejto fáze partneri spoločnosti Nestlé nedokážu dodať koncernu dostatok papiera, povedal Jas Scott de Martinville, vedúci výskumného centra Nestlé v anglickom Yorku.

Podľa Neila Saundersa, riaditeľa prieskumnej spoločnosti GlobalData Retail, "je logické, že Nestlé začína s novým balením pri produktoch YES!, ktoré označuje za "prírodné", čo láka najmä ekologickejšie zameraných mladších konzumentov.

Tyčinky YES! boli prvýkrát uvedené na trh vlani v Británii. Sú vyrobené z orechov, ovocia a zeleniny, niektoré z nich sú vegánske, bez laktózy a bezlepkové. Sú určené novej generácii spotrebiteľov, ktorá sa zaujíma o svoje zdravie.

Po povzbudivých výsledkoch v Británii a dobrej spätnej väzbe od maloobchodníkov teraz Nestlé rozširuje predaj tyčiniek YES! na ďalšie trhy v Európe vrátane Nemecka a Írska.