Johnson sľúbil viac peňazí na infraštruktúru, ak bude premiérom

Johnson je favoritom na post britského premiéra.

30. jún 2019 o 16:48 TASR

LONDÝN. Boris Johnson, kandidát na post šéfa britskej Konzervatívnej strany a kreslo premiéra, by bol v prípade svojho víťazstva ochotný zvýšiť vládne pôžičky na posilnenie britskej infraštruktúry.

Johnson, ktorý je v súčasnosti favoritom v súboji s ministrom zahraničných vecí Jeremym Huntom, pre televíziu Sky News tiež povedal, že vláda v predchádzajúcich rokoch nevynaložila dosť financií na verejné služby, ako je vzdelávanie. Británia podľa neho potrebuje zvýšiť výdavky a znížiť daňové sadzby, aby podporila hospodársky rast.

Johnson chce pomôcť aj podnikom a vyhlásil, že jeho vlaňajšie nevhodne zvolené slová, ktorými odmietol obavy firiem z brexitu, boli vyňaté z kontextu.

Na otázku, či by zvýšil pôžičky, odpovedal: "Ak by to boli pôžičky na financovanie veľkého projektu infraštruktúry a budeme mať možnosť požičať si za nízke ceny z dlhodobého hľadiska, potom by sme to mali urobiť."

"V súčasnosti máme na to priestor a máme v úmysle ho využiť," povedal Johnson pre Sky News.

Johnson už urobil sériu sľubov, že zvýši verejné výdavky, ak sa stane premiérom, od investícií do dopravy až po celoštátne zavedenie super rýchleho širokopásmového pripojenia a zvýšenie počtu policajtov, pričom chce zredukovať dane pre nízke aj vyššie príjmové skupiny.

Bývalý minister zahraničných vecí Johnson aj súčasný šéf diplomacie Hunt súperia o to, kto z nich nahradí Theresu Mayovú a dokončí brexit, ktorý bol odložený do 31. októbra.

Vzhľadom na to, že o víťazovi rozhodnú členovia strany, ktorí podporovali brexit, Hunt pritvrdil svoju rétoriku a uviedol, že ak to bude potrebné, plánuje vyviesť Britániu z EÚ aj bez dohody. A zopakoval, že chce brexit uzavrieť 31. októbra.