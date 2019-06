Banky na Slovensku ku koncu mája zarobili takmer tristo miliónov

Medziročne banky zarobili viac o necelé štyri percentá.

28. jún 2019 o 14:58 SITA

BRATISLAVA. Banky v prvých piatich mesiacoch tohto roka zarobili o niečo viac než v piatich mesiacoch vlaňajška.

Ako vyplýva z údajov Národnej banky Slovenska (NBS), päťmesačný zisk bankového sektora predstavoval v tomto roku 298,5 mil. eur pri medziročnom náraste o necelé štyri percentá.

Čisté úrokové výnosy, ktoré tvoria najväčšiu časť výnosov bankového sektora, poklesli o 1,2 % na 723,7 mil. eur.

Čisté výnosy z poplatkov a provízií naopak stúpli o 5,4 % na 245,8 mil. eur.

V minulom roku bankový sektor dosiahol čistý zisk takmer 640 mil. eur pri raste o 4,6 %.

K nárastu zisku prispelo podľa centrálnej banky zastavenie predchádzajúceho poklesu úrokových sadzieb na úvery podnikom, pri stabilných sadzbách a rastúcom objeme sa tak zvyšovali úrokové príjmy bánk.

Vďaka priaznivému ekonomickému vývoju tiež klesali náklady na kreditné riziko.

Dôležitým faktorom predchádzajúceho rastu zisku bol podľa národnej banky rýchly rast úverov.

Ďalší vývoj zisku bánk bude preto pomerne citlivý na vývoj úrokových sadzieb a na vývoj strát z kreditného rizika.

Ak by v horizonte nasledujúcich troch rokov vzrástla miera nákladov na kreditné riziko na úroveň z roka 2014 a úrokové sadzby by zostali stabilne nízke, čistý zisk by mohol podľa centrálnej banky poklesnúť viac ako o tretinu v porovnaní s rokom 2018. Dopad je väčší v skupine stredne veľkých a menších bánk.

Aj keď Národná banka Slovenska hodnotí ziskovosť bánk na Slovensku ako primeranú a vyššiu, ako je priemer krajín EÚ, dôležitá je však podľa analytikov Tatra banky konkurencieschopnosť slovenských bánk v regionálnom porovnaní.

Akcionári a investori totiž neporovnávajú slovenské banky s nemeckými a francúzskymi, ale s českými a poľskými.

Ziskovosť českých a slovenských bánk sa výraznejšie líši, už len tým, že Slovensko patrí do eurozóny.

Nižšia ziskovosť slovenských bánk v porovnaní s okolitými krajinami môže mať vplyv na budúce investície materských firiem v regióne.