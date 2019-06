Žiadajú peniaze, ale dokázali by ušetriť 150 miliónov

Predať by sa mohlo viac ako 1100 objektov.

30. jún 2019 o 17:14 Marek Poracký

Jedna z budov ŽSR, ktorá by sa mala podľa analytikov predať.(Zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO)

BRATISLAVA. Keď na jeseň minulého roka ministerstvo financií ukázalo návrh štátneho rozpočtu, takmer okamžite sa ozvali Železnice Slovenskej republiky. Návrh označili za likvidačný.

Ministerstvo financií vyčlenilo na prevádzku a údržbu železničných tratí 272,5 miliónov eur, pričom podnik od štátu na koľaje požadoval viac ako 316 miliónov.

Tvrdil, že ak tieto peniaze navyše nedostane, zabezpečí trvalú a bezpečnú prevádzku len obmedzene.

Firma však môže získať desiatky miliónov eur navyše bez toho, aby peniaze pýtala zo štátneho rozpočtu. Ukázala to analýza Útvaru hodnoty za peniaze pri ministerstve financií.

Postačí, ak predá svoj predá svoj prebytočný majetok a zefektívni svoje činnosti, zautomatizuje ich a tiež ušetrí na platoch. Napríklad zo 14-tisíc zamestnancov z firmy v najbližších piatich rokoch odíde do dôchodku takmer tritisíc ľudí.

Viac ako tisícka objektov

Železnice majú v správe podľa hodnoty za peniaze vyše 1100 objektov, ktoré by sa podľa analytikov mali v ideálnom prípade predať. Tí v rámci analýzy ohodnotili predajnú cenu 35 objektov, z ktorý jedenásť je v Bratislave.

Ide hlavne o administratívne budovy v rôznych mestách na Slovensku. Medzi nimi sú aj ubytovne, dielne alebo opravovne. Analytici odhadli, že železnice by mohli získať celkovo 72 miliónov eur.

Kde ŽSR získať peniaze: zmluva a vzťah so štátom : zvyšovanie o infláciu,

: zvyšovanie o infláciu, pravidelné prehodnocovanie strategických cieľov : návratným investovaním do riadenia dopravy,

: návratným investovaním do riadenia dopravy, zefektívnenie riadenia dopravy: 35 miliónov eur,

35 miliónov eur, zmena plánovania údržby: 7,4 milióna eur

7,4 milióna eur zefektívnenie organizačnej štruktúry: 7 miliónov eur,

7 miliónov eur, optimalizácia logistiky: 1,3 až 3,6 milióna eur,

1,3 až 3,6 milióna eur, efektívnejšie nakupovanie tovarov a služieb: 4 milióny eur

4 milióny eur efektívnejšia správa nehnuteľného majetku: 72 miliónov eur

72 miliónov eur zmena biznis modelu Železničnej energetiky: nie je vyčíslené,

nie je vyčíslené, zefektívnenie Železničných telekomunikácii: nie je vyčíslené,

nie je vyčíslené, Prehodnotenie portfólia finančných investícií: 4,7 miliónov eur

Z toho 67 miliónov eur je z predaja budov, pričom viac ako polovicu príjmu tvorí odpredaj štyroch budov v Bratislave, päť miliónov eur môže podnik usporiť na prevádzke.

Jednou z budov, ktorú železniciam navrhli predať a zároveň už je aj v ponuke, je aj polyfunkčný objekt na Bazovej ulici v Bratislave. Nachádza sa v širšom centre hlavného mesta neďaleko Karadžičovej ulice.

Je to trojposchodová budova, ktorej celková plocha je viac ako 1200 štvorcových metrov. Cena, za ktorú by sa mala budova predať, nie je známa. Rovnako to platí aj o administratívnej budove na Jaskovej ulici v hlavnom meste.

Ďalšie budovy sú v Žiline, vo Zvolene, Vrútkach, ale aj v Košiciach. Napríklad tam majú železnice dve budovy priamo v historickom centre mesta.

Železnice tvrdia, že nejde o jednoduchý proces, môže trvať aj niekoľko mesiacov.

"Je to výsledok, ktorý je závislý najmä od posúdenia majetku, záujmu realitného trhu, úspešnosti ponukových konaní a posúdenia obchodu ministerstvom dopravy či vo vláde," povedal hovorca Železníc Slovenskej republiky Michal Lukáč.

Ďalšie milióny môžu byť každoročne

Ďalších takmer 80 miliónov eur môžu železnice do svojho rozpočtu získať každý rok. Z toho napríklad len sedem miliónov sa dá získať zmenou organizačnej štruktúry.

Väčšina úspor sa dá dosiahnuť vo vedúcich pozíciách, tvrdí hodnota za peniaze. Napríklad podľa nej efektívnejšie procesy v administratíve a nerobenie dvojakých činnosti zníži počet administratívnych zamestnancov o 62.

"Oceňujem, že vládni analytici konečne dostali možnosť pozrieť sa bližšie na neefektívnosti v správe železničnej infraštruktúry na Slovensku," tvrdí analytik inštitútu Ineko Ján Kovalčík.

Za 150 miliónov eur by sa napríklad dala zmodernizovať približne 13-kilometrová trať medzi Popradom a Lučivnou na rýchlosť 160 kilometrov za hodinu.

Postaviť by sa dala napríklad aj trať medzi Trnovcom nad Váhom a Nitrou, o ktorej napríklad hovorí Železničná spoločnosť Slovensko. Jej postavenie by totiž skrátilo vlakové cestovanie medzi Bratislavou a Nitrou.

Pozrieť sa iné projekty

Odborníci, s ktorými sa denník SME rozprával, by však na masívne investície do železničnej infraštruktúry nemysleli.

"Našim železniciam by oveľa viac prospelo množstvo drobných zásahov typu komplexných rekonštrukcií najzanedbanejších úsekov," konštatuje Jiří Kubáček, bývalý sekčný šéf železničnej dopravy na ministerstve dopravy z čias Jána Figeľa a Jána Počiatka, v súčasnosti je odborným radcom hnutia OĽaNO.

Ako príklad uvádza trať medzi Fiľakovom a Lučencom. Tam je už na viac ako sedemkilometrovej dĺžke dva roky znížená rýchlosť zo 100 na 50 km za hodinu. Na trati jazdia rýchliky medzi Zvolenom a Košicami.

"To je dnes oveľa dôležitejšie než nová trať z Trnovca do Nitry," dodal Kubáček. Keď sa na železničnej trati zníži rýchlosť, spôsobuje to meškanie vlakov.

Iným príkladom bol úsek medzi Bytčou a Dolným Hričovom. V protihlukovej stene pri trati sú diery. Železnice odhadovali, že stenu opravia až na konci júna tohto roka.

Železnice chcú projekt realizovať

Analýzu od hodnoty za peniaze si objednali samotné železnice. Tvrdia, že jej závery berú úplne na vedomie a chcú ich zaviesť do praxe. Kedy sa tak však stane, vedenie firmy nespresnilo.

"Vedenie podniku verí, že závery spomenutého materiálu sa počas, respektíve po ich implementácii ukážu ako správne a prospešné," Lukáč.