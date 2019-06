Na žiadosť o pridelenie eKasa kódu zostávajú podnikateľom tri dni

Podnikateľov, ktorí o kódy nepožiadajú budú musieť zo zákona pokutovať.

28. jún 2019 o 12:34 TASR

BRATISLAVA. Podnikatelia majú posledné tri dni na podanie žiadosti o pridelenie eKasa kódu registračnej pokladnice a na to, aby sa tak vyhli pokutám.

Finančná správa (FS) SR bude totiž kontrolovať evidenciu tržieb v pokladniciach u podnikateľov, ktorí do účinnosti novely zákona o elektronickej registračnej pokladnici o kód eKasa nepožiadali.

Nový systém on-line evidovania tržieb registračnými pokladnicami napojenými na finančnú správu eKasa sa spúšťa 1. júla a novela zákona by mala účinnosť nadobudnúť už v pondelok.

Zatiaľ pridelila finančná správa eKasa kód 206 140 pokladniciam z celkového počtu 240-tisíc, uviedla to v piatok FS SR.

"Ak sa chcú podnikatelia vyhnúť pokute za nezavedenie eKasy, musia požiadať o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient. Urobiť tak musia do účinnosti novely zákona, ktorá by mala vyjsť v pondelok 1. júla v Zbierke zákonov," upozornila na to hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR Ivana Skokanová.

Finančná správa musí podľa zákona pokutovať podnikateľov, ktorí do dňa účinnosti schválenej novely zákona nepožiadali o pridelenie kódu eKasa.

Avizuje preto kontroly po nadobudnutí účinnosti novely zákona. Finančná správa preto vyzýva, aby podnikatelia, ktorí ešte o kód nepožiadali, tak neodkladne spravili. Účinnosť by mala schválená novela nadobudnúť už v pondelok.