Boeing chce dokončiť zmeny softvéru lietadla 737 Max v septembri

Problémový stroj pravdepodobne bude opäť lietať až koncom roka.

28. jún 2019 o 10:50 SITA

CHICAGO. Americký výrobca lietadiel Boeing očakáva, že prácu na aktualizácii softvéru stroja 737 Max ukončí v septembri.

Ide o znak, že problémový stroj pravdepodobne bude opäť lietať až koncom roka. Najnovšie odloženie vyriešenia problémov lietadla Max prišlo deň po zverejnení informácie, že vládni testovací piloti našli novú chybu lietadla počas skúšok na letovom simulátore.

Lety stroja Max sú zakázané od polovice marca po dvoch nehodách, pri ktorých zahynulo 346 ľudí.



Predstaviteľ Boeingu vo štvrtok pod podmienkou anonymity povedal, že firma očakáva, že aktualizovaný softvér predloží Federálnemu leteckému úradu (FAA) na schválenie v septembri.

Predpokladá sa, že po predložení zmien softvéru ich FAA bude analyzovať niekoľko týždňov. Spoločnosť Southwest Airlines, ktorá má najviac strojov Max, vo štvrtok oznámila, že toto lietadlo do harmonogramov letov nebude zaraďovať ďalší mesiac, a to do 1. októbra.

Regulátori v Európe, Číne a Kanade naznačujú, že chcú robiť svoje vlastné posudky certifikácie lietadla Max z roku 2017, čo by ešte viac mohlo skomplikovať a odložiť návrat tohto stroja na oblohu.