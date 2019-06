Agrorezort pre horúčavy zastavuje vývoz zvierat do tretích krajín

Ministerstvo tvrdí, že rozhodnutie je nevyhnutné pre ochranu zvierat.

27. jún 2019 o 16:18 (aktualizované 27. jún 2019 o 17:26) SITA

Ministerstvo dočasne pozastavuje prepravu zvierat do tretích krajín.(Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Agrorezort pre vysoké horúčavy dočasne pozastavuje vývoz živých zvierat do tretích krajín.

Rozhodnutie o dočasnom pozastavení vývozu zvierat bolo vo štvrtok vydané z poverenia hlavného veterinárneho lekára Slovenskej republiky Jozefa Bíreša.

"Takéto obmedzenie je nevyhnutné pre ochranu zvierat počas prepravy. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zároveň vyzýva všetkých majiteľov zvierat, aby v týchto dňoch vykonali maximálne opatrenia pre zabezpečenie pohody a ochrany zvierat v nadväznosti na extrémne teploty a zvážili akýkoľvek transport zvierat," apeloval na poľnohospodárov agrorezort.



Ako reagovala pre agentúru SITA Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, ošípané sa do tretích krajín v súčasnosti nevyvážajú, chovatelia hovädzieho dobytka však zvykli vyvážať zvieratá do Turecka.

"Aktuálne sa do Turecka ani nevyváža, trh stojí. Naši chovatelia by teda takéto pozastavenie vývozu nemali nijako pocítiť. Z hľadiska samotných zvierat je to však dobré, pretože pri týchto horúčavách zvieratá extrémne trpia,“ konštatoval predseda Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku Vladislav Paľurik.