Spoločnosť Nestlé Slovensko minulý rok zvýšila zisk aj tržby

Spoločnosť v závode v Prievidzi vyrobila cez 19 tisíc ton dehydrovaných kulinárskych výrobkov.

27. jún 2019 o 14:28 SITA

BRATISLAVA. Potravinárskej spoločnosti Nestlé Slovensko sa v minulom roku darilo. Jej zisk v medziročnom porovnaní stúpol o 4,4 percenta na 10,3 mil. eur. Tržby taktiež vzrástli o viac ako 4 percentá a dosiahli 174,4 mil. eur.

"Očakávam, že aj tento rok prinesie nové rastové príležitosti pre našu spoločnosť. Či už sa jedná o nové značky alebo inovácie v existujúcom portfóliu, vďaka ktorým si našu pozíciu v rámci slovenského potravinárstva ďalej posilníme a budeme pokračovať v investíciách v našom závode v Prievidzi," povedal generálny riaditeľ Nestlé Česko a Slovensko Torben Emborg.

Väčšinu vyvážajú

V minulom roku vyrobila spoločnosť vo svojom závode v Prievidzi 19 416 ton dehydrovaných kulinárskych výrobkov približne v sume 64,3 mil. eur.

V rámci produktových skupín mali najväčšie zastúpenie bujóny s 35-percentným podielom na výrobe, nasledovali koreniace a dochucovacie zmesi s podielom 29 % a dehydrované polievky s podielom 18 %.



Približne 83 percenta produkcie závodu Nestlé v Prievidzi bolo určených na export.

Z exportovaných výrobkov až 97,9 percenta smerovalo na trhy Európskej únie, najmä do Rumunska, Maďarska, Bulharska, Grécka, Talianska, ale aj severských krajín.

Mimo Európskej únie podnik exportoval svoje produkty predovšetkým do Švajčiarska a do Mexika.



V ostatných piatich rokoch Nestlé investovalo do svojho závodu v Prievidzi viac ako 3,6 mil. eur.

Investície do výroby

Hlavné investície sa týkali automatizácie výroby, presunu výroby a inštalácie výrobných liniek z Rakúska a projektov energetickej efektívnosti.



Švajčiarska spoločnosť Nestlé vznikla v roku 1866 a v súčasnosti je poprednou svetovou potravinárskou firmou podnikajúcou v oblasti výživy, zdravia a zdravého životného štýlu.

Na slovenskom trhu zastupuje materskú spoločnosť firma Nestlé Slovensko, ktorá vznikla v roku 2001.

Do slovenského potravinárskeho priemyslu vstúpila ako strategický investor v roku 1992, kedy získala závod Carpathia v Prievidzi.