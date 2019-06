Nezamestnanosť v Maďarsku nečakane klesla

27. jún 2019 o 10:44 TASR

BUDAPEŠŤ. Nezamestnanosť v Maďarsku ku koncu mája klesla a priblížila sa k 3-percentnej úrovni. Ukázali to vo štvrtok zverejnené údaje maďarského štatistického úradu.

Miera nezamestnanosti za tri mesiace od marca do konca mája dosiahla 3,4 percenta oproti 3,5-percentnej nezamestnanosti zaznamenanej za trojmesačné obdobie do konca apríla.

Ekonómovia očakávali, že miera nezamestnanosti sa meniť nebude. Nezamestnanosť mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov dosiahla za obdobie marec-máj 11,1 percenta.

Zároveň sa mierne zvýšila miera zamestnanosti. Za obdobie do konca mája dosiahla 60,7 percenta, v období do konca apríla to bolo 60,5 percenta.