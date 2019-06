Podnikatelia nepožiadali o kódy k eKase na 37-tisíc pokladníc, riskujú pokutu

Finančná správa už pridelila 203-tisíc kódov, čo je 85 percent z celkového počtu.

26. jún 2019 o 13:43 TASR

BRATISLAVA. Približne 37-tisíc v súčasnosti používaných elektronických registračných pokladníc nemá zatiaľ pridelený nový kód k eKase.

Podnikatelia, ktorí o registračný kód online pripojených pokladníc k systému Finančnej správy (FS) nepožiadajú v čo najkratšom čase, riskujú pokutu, upozornila v stredu FS.

Hoci parlament povinnosť používania nového systému eKasa odložil do nového roka, podmienkou je požiadať o pridelenie registračného kódu do doby účinnosti novely zákona. Tá by mohla nastať po podpise prezidentkou Zuzanou Čaputovou a zverejnením v Zbierke zákonov už v najbližších dňoch.

Podľa hovorkyne Finančného riaditeľstva Ivany Skokanovej pridelila FS už 203-tisíc kódov, čo je 85 percent z celkového počtu 240-tisíc v súčasnosti používaných elektronických registračných pokladníc (ERP).

"Finančná správa upozorňuje, že v zmysle zákona bude musieť pokutovať tých podnikateľov, ktorí od 1. júla nebudú používať eKasu a do dňa účinnosti schválenej novely zákona nepožiadali finančnú správu o pridelenie kódu eKasa," uviedla Skokanová.

Podnikatelia, ktorí v súčasnosti už evidujú tržby v eKase, ju musia používať aj naďalej. Táto povinnosť sa týka aj všetkých nových prevádzok, ktoré vznikli po 1. apríli a vzniknú po 1. júli.

Podnikatelia, ktorí doteraz evidovali tržby v ERP a nedisponujú eKasou, budú po 1. júli používať doterajšiu pokladnicu aj so zrušeným daňovým kódom pokladnice.

Certifikované riešenie eKasy si majú čas zaobstarať do konca roka 2019.